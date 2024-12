Hoppestad is klaar voor Winter in Poperinge:“Van een zweefmolen tot een lichtjesloop en een vuurshow”

Poperinge maakt zich klaar voor een nieuwe editie van Winter in Poperinge. Van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari kan je opnieuw de winterse sfeer opsnuiven in de hoppestad. Op het programma? Een schaatspiste, een zweefmolen, een lichtjesloop, een vuurshow en kerstchalets.

“Het wordt een feest voor jong en oud met de traditionele overdekte kerstmarkt, schaatspiste, eindejaarsactie, shoppingzondag en nieuwjaarsreceptie. Net als vorig jaar is er een spectaculaire vuurshow op de Grote Markt. Nieuw zijn de Hoppeland Lichtjesloop als opvolger van de Christmasrun en de Warme Winterwandeling. Die brengt je langs betoverende lichtjes, installaties en attracties in het stadscentrum”, klinkt het bij burgemeester Christof Dejaeger.

Schaatspiste en zweefmolen

Elf Poperingse verenigingen baten de kerstchalets op de Grote Markt uit. In het weekend zorgen bandjes en dj’s voor sfeervolle muziek. De kerstmarkt is van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari dagelijks open. Van maandag tot donderdag van 14 tot 22 uur, op vrijdag en zaterdag van 14 tot 1 uur en op zondag van 14 tot 23 uur. Een schaatsbeurt kost acht euro. De piste is open van maandag tot donderdag en op zondag van 14 tot 21 uur, op vrijdag en zaterdag van 14 tot 22 uur. Voor het stadhuis staat dit jaar een nostalgische zweefmolen. Die is elke dag open van 14 tot 22 uur. Een ticket kost drie euro. Op 24, 25, 31 december en 1 januari kunnen de openingsuren afwijken.

Hoppeland Lichtjesloop

Op zaterdag 14 december organiseren AC Hoppeland en enkele vrijwilligers de allereerste Hoppeland Lichtjesloop in het centrum van Poperinge. “Het recreatieve loop- en wandelevent, met start en aankomst in De Kring, neemt je mee door de verlichte binnenstad. Er zijn drie verschillende afstanden: 2,5 km, 5,5 km en 9 km”, zegt burgemeester Dejaegher. (lees verder onder de foto)

“De eindejaarsactie loopt zoals elk jaar van 1 tot 31 december. Bij meer dan 80 handelaars kunnen klanten stempels verzamelen om kans te maken op meer dan 10.000 euro aan waardebonnen. De hoofdprijs is een winkelkar ter waarde van 1.000 euro bij AD Delhaize Poperinge. Volle stempelkaarten dien je ten laatste op woensdag 8 januari in bij dienst Toerisme, Odevie, Boekhandel Merlevede, Juwelen Buseyne, Standaard Boekhandel of drafab GREEN. In de week van 13 januari trekt een onschuldige kinderhand de winnaars.”

Warme Winterwandeling

“Tijdens de gloednieuwe Warme Winterwaneling ontdek je extra installaties en attracties. Een tocht van 2,5 km neemt je mee door de binnenstad. Je gratis routeplan kan je ophalen bij dienst toerisme. De wandeling is het mooist wanneer het donker is, de lichtjes gaan om 16.30 uur aan”, klinkt het. “Voor kinderen is er een winterspeurneuzentocht met opdrachten onderweg. Een deelnameformulier kost één euro, maar als je het terug indient krijg je een gratis ticket voor de zweefmolen, ter waarde van 3 euro.” Plannetjes en formulieren haal je bij dienst toerisme van 13 december tot en met 5 januari, elke weekdag tot 17 uur of op zaterdag tot 16 uur.

Op zondag 22 december organiseert Poperinge een shoppingzondag in samenwerking met POPSHOP, de vereniging van centrumhandelaars. De winkels zijn open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. “Heel wat deelnemende handelaars pakken uit met acties en in de straten is er muziek en animatie. Kinderen krijgen snoep van kerstelfjes en kunnen de kerstman ontmoeten.”

Vuurspektakel

“Op zondag 29 december om 18 uur geniet je van een spectaculaire vuurshow op de Grote Markt. Laat je verrassen door de acrobatische artiesten. Winter in Poperinge eindigt op zondag 5 januari met een gratis feestelijke nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. Men kan samen het glas heffen op 2025 en smullen van een gratis frietje van Aviko, van 11 tot 13 uur op de Grote Markt. Om 14 uur kan je nog een laatste keer alles geven op de kerstmarkt, met het legendarische duo Kartje Kilo.”