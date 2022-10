Hoppelandwijk vierde het einde van de werken

Op zaterdag 29 oktober heropende de stad Poperinge op de koer van de wijkschool Kinderland officieel de Hoppelandwijk, onder grote belangstelling van de wijkbewoners. Zowat 170 mensen hadden zich ingeschreven voor de openingsreceptie.

“De eerste plannen dateren van 2016. Maar door nieuwe richtlijnen van de overheid, onder andere over ontharding, meer groen en meer waterdoorlatend, konden we de definitieve plannen pas opmaken in 2020”, sprak burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) tijdens de inhuldigingsspeech. “De werken startten in de eerste helft van mei dit jaar en eindigden eind augustus. De aanplant van bomen en planten zal rond half november de heraanleg voltooien. Dan worden ook de laatste verkeersborden geplaatst.”

Wolnzach

Aannemers Timo Tuin, uit het eigen Poperinge, en Adiel Maes startten de werken in de eerste helft van mei 2022 en eindigden eind augustus 2022. De werken vonden plaats in de Hallertaulaan, Wolnzachlaan, Oregondreef, Witterankedreef, Bourgondiëdreef en een deel van de Kentlaan.

“Alle straatnamen in de wijk verwijzen naar onze Duitse zusterstad Wolnzach, op 870 kilometer van hier, even ten noorden van München. Wolnzach is de hoppehoofdstad van Beieren, net zoals Poperinge die is van België. De burgemeester van Wolnzach zou hier normaal aanwezig zijn, maar hij moest afhaken”, aldus nog burgemeester Christof Dejaegher.

Vijf pijlers

Met de werken beoogde het stadsbestuur diverse doelstellingen: de verblijfskwaliteit verbeteren, de verkeersleefbaarheid verhogen, de veiligheid voor elke weggebruiker garanderen, de snelheid verlagen, tweerichtingsverkeer behouden en sterk inzetten op vergroenen. Het concept van de heraanleg rust op vijf pijlers. Onder ‘stappers’ valt: met comfortabele voetpaden aan beide zijden van de straat, met verlaagde trottoirbanden voor rolstoelen/buggy’s bij ieder kruispunt; voldoende voetgangersbreedte. Onder ‘trappers’: het verbeteren van het fietscomfort, gemengd verkeer, en geen vrij liggende fietspaden.

Onder de noemer ‘verkeer’: constante wegbreedte, verkeersveiligheid verhogen met afremming van de snelheid door de weg fysiek en visueel te versmallen. Parkeren: hoofdzakelijk in parkeerstroken. Onder de pijler ‘groen’: verblijfskwaliteit verhogen, bomen die het laaneffect accentueren en visuele vernauwing van het straatbeeld die snelheid verlagend werkt. De totale investering kostte 760.000 euro, inclusief btw. (Foto MD)