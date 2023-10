Honderdtal Gistelnaars steken licht op over vernieuwd RUP: “De voorstellen zijn voor ons een verbetering”

Een informatiemarkt over het herziene ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in Gistel wist om en bij de honderd bezoekers te lokken. Een behoorlijk aantal, zeker als je weet dat hiermee de krijtlijnen voor bouwen en verbouwen in het stadscentrum worden vastgelegd. “Een aangepast plan was nodig om mee te zijn met de tijd”, klinkt het bij de stad. Maar zijn de inwoners er ook positief over?

Snel gesteld: een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP legt de stedenbouwkundige voorschriften vast in een bepaald gebied. Voor alle percelen in dit gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet op vlak van bouwen en verbouwen. Het stadsbestuur heeft nu voor het centrum van Gistel een aangepast RUP uitgedokterd.

Openbaar onderzoek

Alvorens de gemeenteraad het plan kan goedkeuren, loopt een openbaar onderzoek: tot en met 25 oktober kan iedereen het voorstel inkijken in het administratief centrum of op de site www.gistel.be.

Met een infomarkt konden alle geïnteresseerden – voornamelijk bewoners en eigenaars dus – de plannen inkijken met een extra woord duiding van de stadsdiensten.

Drie zones

“De opmaak hiervan ging in de zomer van 2022 van start volgens een nieuwe procedure”, duiden diensthoofd Omgeving Melanie Strubbe en deskundige Omgeving Heidi Christiaen samen met Kathy Danneels.

“Of een nieuw RUP nodig was? Zeker. Het huidige plan dateert van 2015 en vloeide voort uit een gabarietenplan van 2012, waarvan de basis dan weer dateert van 2010.”

Maar belangrijkste van al: wat staat er nu in dat deels herziene RUP? “Het plan deelt Gistel op in verschillende zones. In zone A kan je (ver)bouwen tot 13 meter hoogte en 13 meter diepte, in zone B gaat dat over 15,50 meter hoogte en 13 meter diepte, en in zone C spreken we over een bouwhoogte van 19 meter en 14,50 meter diepte”, legt bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA) uit.

Zonnepanelen

“Concreet zullen enkele zones die vandaag als A zijn aangeduid een B of C worden, en enkele B’s passen we aan naar C. Neem nu de centrale Markt: tot op vandaag zijn enkel de oost-, zuid- en westkant als C aangeduid, maar daar willen we ook de noordzijde en achterliggende blok aan toevoegen. Ook de Heyvaertlaan, waar slechts aan één zijde bebouwing is en voldoende ruimte ligt tussen de achterliggende De Donckerstraat, willen we veranderen van A naar C.”

Op de hoek van de Heyvaertlaan en de Stationstraat kan door de aanpassing van het RUP een hoogbouw gerealiseerd worden. © PETER MAENHOUDT

Staat nog in het voorstel: platte daken moeten als groendak worden uitgevoerd, zonnepanelen zijn op elk dak toegelaten. Verrassend genoeg mag je vandaag enkel zonnepanelen leggen op daken met zwarte dakpannen.

“Als je mensen wil stimuleren om zonnepanelen te leggen, moet je het zo simpel mogelijk maken. En wist je dat de temperatuur van platte daken, bijvoorbeeld aangelegd in klassieke EPDM, op zonnige dagen kan oplopen tot maar liefst 80 graden Celsius? Een groendak verlaagt die temperatuur tot 35 graden en verkleint de kans op hittestress”, voegen de stadsdiensten eraan toe.

Positieve reacties

Interessant voer voor de Gistelnaars. “Positief is dat alle technische details op mensenmaat worden toegelicht tijdens de infomarkt”, zegt Rik Smissaert, die eigenaar is van een pand in Stationsstraat. “Er zitten enkele belangrijke aanpassingen in verband met terrassen, platte daken en zonnepanelen in.”

Hans Vanhixe en zijn vrouw Corinne zijn de derde generatie uitbaters van een tegenspeciaalzaak in de Heyvaertlaan. “De voorstellen in het RUP zijn voor ons een verbetering, zowel voor onze handelszaak als privéwoning. We zouden hoger kunnen (ver)bouwen en dat biedt ons extra mogelijkheden. We hopen dan ook dat het plan erdoor komt.”

Duurdere daken?

Hier en daar valt ook een woordje van kritiek te horen, zoals bewoners die “in de winter net iets minder snel zon zouden hebben als gevolg van aangepaste bouwhoogtes” of pandeigenaars die menen dat “platte groendaken duurder kunnen uitvallen dan klassieke dakbedekking.”

Na afloop van het openbaar onderzoek en op basis van de adviezen of bezwaren, kan het RUP nog worden bijgestuurd. Een beslissing van de gemeenteraad valt na maximaal zes maanden. Daarna gaat het plan richting de provinciale deputatie en Vlaamse overheid. Twee weken na bekendmaking in het Staatsblad treedt het RUP in werking.