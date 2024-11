Honderdste identiteitskaart via draagbaar loket uitgereikt aan Maria Arys (82) in Brugge

Vrijdag is in WZC Ten Boomgaarde in Sint-Michiels Brugge de honderdste identiteitskaart via het draagbaar loket uitgereikt aan Maria Arys (82). Haar portefeuille met daarin haar identiteitskaart werd onlangs gestolen. Arno Willems van de cluster Klant kwam daarom vrijdag met een mobiele kit langs om haar nieuwe identiteitskaart af te leveren en te activeren.

“Dat we na de opstart in juni 2024 vandaag al de kaap van 100 uitgereikte identiteitskaarten bereiken, toont duidelijk aan dat er een toenemende behoefte is aan dienstverlening op maat”, aldus schepen van Burgerzaken Jasper Pillen.

“We kijker ernaar uit om met deze service in de toekomst nog veel meer mensen te helpen en de service uit te breiden”, vult schepen van Klantgerichte Dienstverlening Pieter Marechal aan.