Honderden Tieltenaars heffen het glas op 2025 tijdens nieuwjaarsdrink in Europahal

De Tieltenaars heften zondag samen het glas op het nieuwe jaar. Omwille van het regenweer vond de jaarlijkse nieuwjaarsdrink niet op de Markt plaats, maar wel in de Europahal. Zowat achthonderd man daagde op.

Op de eerste van vijf geplande nieuwjaarsdrinks in Groot-Tielt (door de fusie met Meulebeke krijgt elke deelgemeente straks een aparte drink) wenste burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V-Lijst Burger) de aanwezigen veel geluk, warmte en verbondenheid toe.

“De vraag die velen zich ongetwijfeld stellen, is wat het komende jaar zal brengen. Een glazen bol hebben we niet, maar voor het stadsbestuur is het alvast duidelijk dat het een historisch jaar wordt. We schrijven namelijk een nieuwe bladzijde in onze lokale geschiedenis. Meulebeke en Tielt vormen één ‘beresterke’ fusiegemeente. Een nieuwe, efficiëntere en toekomstgerichte entiteit, waarbij de identiteit van alle woonkernen behouden blijft. Met de bestuursploeg werken we aan een bestuursakkoord en zijn we klaar om te bouwen aan een warme, verbonden leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.” (SV)