Honderd jaar Koninklijke Philakring Roeselare-Izegem: “Op filatelistische kaart gezet”

Onlangs werd Philakring Roeselare-Izegem gehuldigd op het stadhuis van Roeselare voor haar 100-jarig bestaan. De Philakring blikte er terug op de hoogtepunten uit de voorbije jaren, maar ook vooruit naar de toekomst van de filatelie.

Een aantal leden van de Philakring uit Roeselare en Izegem zakten zaterdag af naar het Roeselaarse stadhuis, waar ze ontvangen werden door burgemeester Kris Declercq en schepen van cultuur Mieke Vanbrussel. Honderdjarigen zijn dezer dagen minder zeldzaam, maar bij verenigingen is het geen evidentie meer om die gezegende leeftijd te bereiken.

“De Koninklijke Philakring Roeselare heeft het postzegelgebeuren steeds hoog in het vaandel gedragen en kon in 1934 en 1961 voor hun tentoonstellingen beroep doen op de zalen in het stadhuis. Daarnaast werden we in de loop van onze rijke geschiedenis diverse malen ontvangen op het stadhuis voor het 40-, 50- en 75-jarig jubileum. Nu zijn we dus al aan de vierde editie toe”, vertelt een trotse voorzitter van de Koninklijke Philakring Roeselare-Izegem Filip Van der Haegen.

“Dat onze kring Roeselare op de filatelistische kaart zet, bewijzen de acht voorverkopen die er hebben plaatsgevonden, waarvan enkele met de twee andere Roeselaarse postzegelkringen. Daarbovenop kwam als uitschieter de nationaal competitieve tentoonstelling in 2016.”

Dat de vereniging nauw verbonden is met de stad Roeselare, blijkt ook uit de lokalen waar ze doorheen de jaren maandelijks samenkwamen. Eerst in café De Roos en dan Au Saumon, beiden op de Grote Markt, en daarna Au Damier op het Stationsplein. Vervolgens ging men naar Het Oud gemeentehuis en De Vink, beiden in Rumbeke, om ten slotte in Het Bourgondisch Kruis in Beveren hun onderkomen te vinden. De grootte van de zaal evolueerde mee met het aantal leden.

Onzekere toekomst

“In de jaren zeventig telde de club meer dan 250 leden, momenteel zijn er dat nog maar zestig”, betreurt Filip. “Elke postzegelvereniging kampt de laatste jaren met een terugvallend aantal leden. Maar het nieuwe initiatief dat door vzw Bephila opgezet werd, zal vanaf volgend jaar zijn vruchten afwerpen en jongeren er hopelijk toe aanzetten om de rijkdom van de postzegel verzamelen te ontdekken.”

“Doorheen al die jaren hebben we heel wat mooie hoogtepunten gekend waar we afgelopen zaterdag nostalgisch op terugblikten, maar wat de toekomst ons brengt is voor ons een vraagteken. Voorverkopen zijn momenteel beperkt tot vijf per jaar, verspreid over het hele land. De mogelijkheden om met de vereniging naar buiten te komen zijn miniem geworden”, weet Filip. “De gemiddelde leeftijd van de leden neemt toe, de instroom van nieuwe leden is heel gering. Het recente initiatief vanuit Bephila – de vzw die nationaal de filatelie promoot – dat specifiek gericht is op het gebruik van de smartphone en pc zal hopelijk de nodige impuls geven aan onze hobby.”

Desalniettemin blijft de Koninklijke Philakring Roeselare met haar zestig leden tot de top vijf van de kringen in onze provincie behoren en blijven ze verder het postzegelverzamelen promoten.

Cryptopostzegel

De eerste Belgische cryptopostzegel die op 21 oktober gelanceerd werd, kan daar zeker aan bijdragen. Een cryptopostzegel of crypto stamp is een papieren postzegel met een digitale tweeling. De fysieke postzegel kan je gebruiken om je post mee te frankeren, of om zelf te bewaren. De digitale tweeling verhuis je naar je beveiligde cryptoportemonnee.

Een kleurrijke draak prijkt op die allereerste Belgische cryptopostzegel: 2024 is het jaar van de draak in de Chinese astrologie. De Oostenrijkse ontwerpster Lisa Filzi zorgde voor een sterk en kleurrijk ontwerp. De fysieke postzegel heeft een speciale folie waardoor de draak een regenboogglans krijgt en zo tot leven komt. Het oog reflecteert ook, zodat de postzegel een extra cachet krijgt. (RV)