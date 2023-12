Hondenweide in Anzegem mooi eindejaarscadeau voor honden en hun baasjes

Sinds kort kunnen honden zich aan Sportcentrum De Drie Kaven uitleven op de afgesloten weide van 1.800 vierkante meter. Dit was opgenomen als een van de acties in het meerjarenplan.

“De weide is reeds toegankelijk”, aldus schepen van Dierenwelzijn Davy Demets (Inzet). “Het was een zoektocht om een goede plek te vinden in de gemeente. Eerst kwam de hondenweide in Vichte in de buurt van de Jagershoek, maar de buurt zag dit niet zitten. Het werd dit stukje grond achter de voetbalvelden van de Drie Kaven.”

Er zal nog een bord geplaatst worden met daarop het reglement en de naam van de hondenweide. “Wie suggesties heeft voor de naam, kan dit laten weten”, aldus schepen Demets. “De toegang is gratis en reservatie is niet nodig.” Het prijskaartje is 8.000 euro.

Op de foto v.l.n.r. Yorgi D’Haese, Nora D’Haese, Rebecca Callens, Bo Demets, Luc D’Haese, Kathy Demets, schepen Davy Demets en kwispelende honden Kamile en Milo op de hondenweide.

(GV)