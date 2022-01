Hondendrollen blijven in Oostende een groot probleem: “Baasjes laten ze gewoon liggen”

Wie in Oostende een wandeling maakt, past beter goed op waar hij of zij loopt. Hondenbaasjes nemen het tegenwoordig niet zo nauw met het opkuisen van de uitwerpselen van hun geliefde viervoeter. “Vooral ’s avonds laten hondenbaasjes de drol van hun hond gewoon liggen op het plein.”

De uitwerpselen van je hond opruimen duurt hooguit enkele seconden. Toch blijven hondenbaasjes erin slagen om de hondendrollen van hun trouwe viervoeter de rug toe te keren. Vooral op heel veel pleintjes in de stad is het aantal hondendrollen vrij groot.

“Ik woon al mijn hele leven in het Westerkwartier. Onze woning grenst aan een van de binnenpleinen, tussen de Broederlijkheidstraat en de Spaarzaamheidstraat”, zegt buurtbewoner Emilie Vandenplassche (27). “De laatste tijd loopt het aantal hondendrollen de spuigaten uit. Onze kinderen spelen geregeld op het pleintje en er gaat geen dag voorbij of ze komen naar huis met vuile schoenen.”

Voetpad vol kak

Maar ook op de voetpaden in bepaalde buurten laten hondeneigenaars het opkuiswerk aan zich voorbijgaan. “Dagelijks laten baasjes de drollen op het voetpad liggen”, klinkt het bij een buurtbewoner uit de Koningsstraat, vlakbij het stadscentrum. “Het gebeurt geregeld dat ik ’s morgens een emmer water over mijn voetpad moet gieten, anders lopen mensen er gewoon door en dat ligt het hele voetpad bezaaid met kak.”

Mensen moeten zoveel mogelijk een signaalkaart invullen om de hotspots in kaart te kunnen brengen

Bij het stadsbestuur zijn ze zich ervan bewust dat er dringend iets aan de situatie moet gedaan worden. “Er staan nu 187 hondenpoepzuilen in de stad, maar dat aantal willen we zeker nog opdrijven in de toekomst”, zegt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). “Onze GAS-bemiddelaar is momenteel bezig met een ambitieus plan op te stellen om het probleem stadsbreed aan te pakken.”

3.415 kilo geruimd

In 2021 werden amper 82 signaalkaarten ingevuld. Bitter weinig als je weet dat stadsdiensten datzelfde jaar maar liefst 3.415,5 kilogram hondenpoep hebben geruimd. “Het is inderdaad een probleem”, vervolgt de schepen. “We roepen daarom op om zoveel mogelijk signaalkaarten in te vullen via de website van de stad. Op die manier kunnen we de hotspots in kaart brengen waar hondenbaasje de regels aan hun laars lappen. Bovendien komen er binnenkort meer camera’s die we elk moment kunnen verplaatsen en zijn er ook nog extra vaststellers op komst die actief op zoek zullen gaan naar overtreders.”

GAS-boete

Tot slot wil de schepen de GAS-boete voor overtreders zien stijgen. “Momenteel bedraagt de boete amper 70 euro. We moeten in de toekomst strenger kunnen optreden. Het tijdens de vorige legislatuur aangekondigde DNA-onderzoek? Het kost in de eerste plaats zeer veel geld, maar de vaststelling moet binnen de twee maanden voorgelegd worden aan de sanctionerend ambtenaar om nog een GAS-boete te kunnen uitschrijven en dat terwijl een DNA-onderzoek veel langer in beslag neemt. Een onhaalbare piste dus.”