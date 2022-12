Honden mogen voortaan vrij rondlopen op het strand van Zeebrugge in de winter

Voortaan mogen honden tijdens de herst- en de wintermaanden op het strand van Zeebrugge vrij rondlopen.

In de periode van 16 oktober tot 14 maart mogen honden vanaf nu helemaal vrij rondlopen op het strand van Zeebrugge. Tot voor kort moesten honden in die periode aangelijnd blijven tussen het strandgedeelte en de gemeentegrens met Blankenberge.

“Dit is een voorstel van gemeenteraadslid Sandrine De Crom waar we graag op ingaan. We hebben de politieverordening in die zin aangepast. Deze aangepaste verordening ligt vanavond ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Beperking

In de zomerperiode, van 15 maart tot 15 oktober, is er enkel een beperking in de strandzone (tussen de Saint-George’s Day Wandeling en het einde van de zeedijk): daar moeten de honden aan de leiband gehouden worden. In het stuk tussen Zeebrugge en Blankenberge mogen honden wel vrij rondlopen.

Schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis: “Dit is goed nieuws voor zowel honden als hun baasjes. Met deze aanpassing zetten we weer een stap in de goede richting. Daarnaast blijven we volop inzetten op nieuwe hondenloopweides in Brugge.”