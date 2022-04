Hond Laïka uit Klerken is terug bij gezin na redding uit vijver

De hond die maandagavond uit een vijver in Klerken van de verdrinkingsdood werd gered door buurtbewoners en de brandweer is intussen terug bij zijn baasjes. “Het gaat om een gezin met kinderen. Zij zijn erg blij dat hun hond Laïka terug is”, zegt schepen Erik Verbeure.

Maandagavond even na 18 uur zag een wandelaar hoe een hond in een vijver was gesukkeld en daar niet meer uit raakte. De viervoeter zat wellicht al even in de waterplas en probeerde er uit alle macht uit te raken maar dat lukte niet. De wandelaar belde meteen de hulpdiensten op waarna de brandweer van Houthulst-Merkem ter plaatse werd gestuurd. Intussen passeerde nog een wandelaar die zelf een hond bij had.

Samen ondernamen ze in afwachting van de brandweer een reddingspoging. Dat lukte en de hond kon aan een leiband vastgemaakt worden. Samen met de brandweer werd het dier dan uit de vijver gered. De hond bleek licht onderkoeld te zijn en kreeg meteen een warme deken en mocht wat op krachten komen in de brandweerwagen. Het was echter niet duidelijk van wie de hond was.

Terug bij gezin

“De chip kon niet uitgelezen worden en daarom kreeg de hond eerst onderdak bij de gemeentediensten”, zegt Houthulsts schepen Erik Verbeure, bevoegd voor de technische diensten. Daar kon het verder bekomen. In de loop van de avond werd ik opgebeld door een gezin uit Klerken die hun hond Laîka miste”.

“Ze hebben hun hond herkend op foto’s en wisten helemaal niet dat er een reddingsactie was geweest. Ze weten ook nog steeds niet hoe het dier bij hen thuis kon ontsnappen. Zeker de kinderen misten Laïka intussen en ze zijn dan ook enorm blij dat hun hond gered kon worden.”

“Het gezin wil iedereen danken die heeft geholpen. Intussen is Laïka terug bij hen. Eind goed, al goed dus”, besluit Verbeure.

