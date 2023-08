Hommelpapfeest op hoeve Rosseel: “Mensen kennis laten maken met onze Poperingse hopcultuur”

De Koninklijke Heemkring Aan de Schreve Poperinge organiseert op zaterdag 9 september een hommelpapfeest op de hoeve Rosseel langs de Abeelseweg 103 in Poperinge.

“Bij de heemkringen streven we er steeds naar om, bij de opmaak van ons jaarprogramma een gevarieerd aanbod aan activiteiten aan te bieden aan onze leden. Anderzijds waait een nieuwe wind en willen we zoveel mogelijk naar buiten komen en samenwerken en nieuwe mensen aantrekken en vooral proberen de jeugd warm te maken voor onze initiatieven en zo te tonen dat heemkunde niet saai hoeft te zijn”, zegt Sophie Gruwez van de werkgroep Hommelpap Aan de Schreve.

“Met de hommelpap betrekken we onze landbouwers bij onze werking en door er een feest van te maken, hopen we ook jonge gezinnen aan te trekken en zo die mensen kennis te laten maken met onze Poperingse hopcultuur. Het lied ‘als wij de schoenen tatsen’ zal zeker niet ontbreken en het is de bedoeling dat iedereen het uit volle borst mee zingt tegen dat de avond ten einde is. Ook de vreemde plokkers die destijds Poperinge aandeden zullen niet ontbreken. We hopen dat naast onze leden, ook een aantal niet leden en jonge gezinnen afkomen om ten volle onze Poperingse cultuur te proeven.

Popverbranding

“De bedoeling is om er een volksfeest voor jong en oud van te maken waarbij de hop centraal staat. Beginnen doen we om 16.30 uur. Bezoekers krijgen een demonstratie van hoe er vroeger ‘geplokt’ werd met de hand alsook van de hedendaagse hommelpluk. Intussen zorgt de Heemkring voor een ludieke noot in en rond het hoppeveld”,

“Vanaf 18 uur trekken we naar de hangaar die omgebouwd werd tot ‘hommelpapfeestruimte’ waar een feestelijke breugelmaaltijd klaarstaat, alles vers gemaakt door traiteur-barbecue Patrick Noppe. Voor de ambiance ‘s avonds zorgt accordeonist Johnny Clarysse en we voorzien een verrassing later op de avond. Afsluiten doen we met de traditionele popverbranding.”

Traditionele klederdracht

Deelnemen kost 40 euro per persoon voor leden Heemkring Aan de Schreve, 45 euro voor niet-leden en 20 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Inschrijven doe je via overschrijving op rekening BE59 0682 4060 8426 van Aan de Schreve. Kaarten liggen dan aan de kassa. Er zijn ook kaarten beschikbaar bij de bestuursleden. “Mensen die deelnemen kunnen gerust in de traditionele klederdracht van destijds komen. Er is een prijs voor de best verklede deelnemer.”

Het hommelpapfeest gaat door op zaterdag 9 september op de hoeve Rosseel langs de Abeelseweg 103 in Poperinge. Voor de deelnemers is er parking in de weide.