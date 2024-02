Hoeve te Coucx wordt klaargemaakt voor kinderopvang en restauratie

Maandag keurde het Kortrijkse stadsbestuur belangrijke instandhoudingswerken goed voor Hoeve te Coucx nabij Stadsgroen Marionetten. Het is een eerste stap in de restauratie van de historische, beschermde hoeve en een noodzakelijke stap om de verhuis van de buitenschoolse opvang De Puzzel naar het reeds gerenoveerde deel van de site mogelijk te maken.

Philippe De Coene, schepen van Onroerend Erfgoed en Zorg legt uit: “Hoeve te Coucx is een typische 18de-eeuwse hoeve en een van de belangrijkste en grootste hoeves van Marke. Deze waardevolle hoeve is, met uitzondering van de gerenoveerde en tot bezoekerscentrum omgebouwde schuur, in slechte staat. Daarom hebben we op de meerjarenbegroting een budget van 1,3 miljoen euro voorzien om te starten met de restauratie. We hebben eind 2022 een architectenbureau aangesteld. Een eerste concrete stap is nu het zo snel mogelijk uitvoeren van instandhoudingswerken. Zo maken we de site ook klaar voor de komst van de kinderopvang De Puzzel in september 2024 in het reeds gerenoveerde gebouw. De werken omvatten onder meer het stutten van het poortgebouw, het verwijderen van puin en het afschermen van de gebouwen in slechte staat zodat regen, ongedierte en onbevoegde personen niet binnen kunnen. De start van de werken is voorzien in mei.”

Hoeve te Coucx

Hoeve te Coucx is beschermd erfgoed, de oudste vermeldingen van de hoeve gaan terug tot 1493. Uit dat jaar dateert een contract waarbij Frans Coucke als bewoner van de hoeve wordt genoemd, vandaar de naam te Coucx. Hoeve te Coucx is een voorbeeld van een hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom een ruim erf en omgeven door een deels behouden walgracht aangeduid door wilgen. Het vroeg 18de-eeuwse poortgebouw met Doornikse kalksteen en het typische 18-de eeuwse boerenhuis zijn beschermd net als de walgracht. Ook de reeds gerenoveerde historische schuur met geïntegreerde paardenstal is beschermd.

Instandhoudingswerken

De hoeve is, met uitzondering van de gerenoveerde en tot bezoekerscentrum omgebouwde schuur, in slechte staat. Het poortgebouw staat scheef, het boerenhuis is niet meer wind- en waterdicht en de stallingen zijn deels ingestort en liggen vol puin. Instandhoudingswerken zijn dus noodzakelijk om de hoeve van verder verval te vrijwaren. Dit gaat ook gepaard met het voorzien van extra beveiliging in het licht van de komst van de vakantieopvang van De Puzzel naar deze site.