Hilde Vandermeeren aan de basis van nieuwe tv-serie ‘Juliet’ voor Eén en ZDF

De twinkelende ogen van de Torhoutse schrijfster Hilde Vandermeeren (52) verraden een mengeling van blijdschap en trots. Vorige week zijn de opnames gestart voor de nieuwe tv-reeks ‘Juliet’, Vlaamse fictie voor Eén, die ook in Duitsland uitgezonden zal worden. Hilde heeft op vraag van filmproducent Peter Bouckaert van Eyeworks TV het hoofdpersonage Juliet bedacht en aan de eerste twee van de voorlopig zes afleveringen van de misdaadserie meegeschreven.

De spannende reeks komt ten vroegste in het najaar van 2023 op het scherm. Het hoofdpersonage Juliet wordt vertolkt door de 32-jarige Vlaamse actrice Charlotte De Bruyne. De regie van de serie is in handen van Anke Blondé.

De eerste aanzet was een A4-blaadje

“Vanaf de derde aflevering heb ik alles overgelaten aan een team van ervaren scenaristen”, zegt Hilde Vandermeeren, die met haar man Patrick Rosselle (53) in de Koddaardstraat woont. Hun dochters Lieselot (25) en Fien (23) zijn beiden het huis uit. “Een tv-scenario schrijven, is iets helemaal anders dan een boek. Met dat laatste heb ik ervaring, met dat eerste niet. Toch heb ik de eerste twee afleveringen bedacht en mee vorm gegeven, weliswaar met stevige hulp van scenarist Roel Mondelaers. Hoewel ik alles nu uit handen heb gegeven, blijf ik Juliet als mijn kindje beschouwen. De eerste aanzet voor de reeks heb in in 2018 op een A4-blaadje geschreven. Met de naam Juliet als hoofdpersonage en de kustplaats De Haan als locatie.”

Opnames aan de Vlaamse kust

In 2016 kocht Peter Bouckaert van Eyeworks TV de filmrechten van Hildes succesvolle misdaadroman Stille Grond. De kans dat het boek ooit verfilmd zal worden, blijft reëel. “Peter heeft zijn kantoor in Zaventem, maar woont in Izegem”, vertelt Hilde. “Ik ben contact met hem blijven houden en in 2018 kwam hij bij me aankloppen met de vraag om voor de Duitse televisie een misdaadreeks te bedenken met in de hoofdrol een sterk vrouwelijk personage. Alles mocht zich in Vlaanderen afspelen en zou in het Nederlands opgenomen worden. Zo ben ik aan de slag gegaan en heb ik Juliet bedacht, een rechercheur die na de dood van haar vader de grootstad Brussel achter zich laat en terugkeert naar De Haan, waar ze opgroeide.”

“Het staat vast dat de misdaadreeks zowel op de Vlaamse zender Eén als op het Duitse ZDF te zien zal zijn. Eyeworks produceert de reeks samen met Warner Bros Duitsland. Intussen is er ook een internationale distributeur aan boord voor de mogelijke wereldwijde verkoop. Want onderschat de goede faam van de Vlaamse fictie niet. De reeks zal voorts bekeken kunnen worden via Videoland.com in Nederland.”

“Zoals in mijn boeken wou ik het hoofdpersonage meer laten zijn dan iemand die een misdaad probeert op te lossen”

Hilde heeft als misdaadauteur haar strepen meer dan verdiend, al staat het schrijven momenteel op een laag pitje. Ze verdient haar brood in het onderwijs. “Nooit eerder heb ik aan een tv-project meegewerkt. Ik sta perplex als ik zie wat er allemaal bij de realisatie van zo’n serie komt kijken. Niet te doen! Nu de opnames gestart zijn, ben ik uitgenodigd om op de set te gaan kijken en die invitatie sla ik niet af. De opnames gebeuren aan de Vlaamse kust, voornamelijk in De Haan, Nieuwpoort, Zeebrugge, Heist en Oostende. De Haan vind ik veel charme hebben. Plus: daar komen veel Duitsers met vakantie. Ideaal voor een serie die ook op ZDF uitgezonden zal worden.” (lacht)

Twijfels over het moederschap

In het verhaal gaat Juliet bij haar aankomst uit Brussel als politie-inspecteur bij de lokale recherche aan de kust aan het werk. Tegelijkertijd zoekt ze een pleeggezin voor haar tienernichtje Chloë. Terwijl ze zich op haar nieuwe baan stort, wordt ze overweldigd door onverwerkte schuldgevoelens over de dood van haar moeder en twijfels over het moederschap. Sowieso groeit ze almaar dichter naar haar nichtje toe.

“Zoals in mijn boeken wou ik het hoofdpersonage meer laten zijn dan iemand die een misdaad probeert op te lossen”, zegt Hilde. “Ik wou Juliet op de eerste plaats als mens van vlees en bloed omschrijven.”

Leuk detail: Alain Piquet, de vriend van Hildes tweelingzus An, figureert in de serie als iemand van de technische recherche.