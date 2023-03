Hilde Naert en Joke Verweirder zijn de gedreven voorzitters van Zonta: “Met filmavond weer goede doelen steunen”

Zonta Tielt organiseert op donderdag 16 maart opnieuw een Movie Night. Met de filmavond, gevolgd door een uitgebreide zoete receptie, hoopt Zonta opnieuw heel wat goede doelen te kunnen ondersteunen. Voorzitters Hilde Naert en Joke Verweirder kijken er alvast naar uit.

Twee keer per jaar zet Zonta Tielt een grote fundraiser op poten. In december was dat een kaasverkoop, dit keer staat er een Movie Night op het programma. Een ideaal moment voor voorzitters Hilde en Joke om wat meer toelichting te geven bij hun werking.

Wat is Zonta Tielt eigenlijk?

Joke: “Zonta is een internationale beweging die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes. Concreet pleiten we wereldwijd voor gendergelijkheid en voor toegang tot onderwijs voor alle kinderen.”

Hilde: “We verzetten ons ook tegen geweld op vrouwen en tegen kindhuwelijken. Op internationaal niveau werkt Zonta voor deze thema’s samen met de Verenigde Naties en met Unicef.”

Joke: “Op lokaal vlak ondersteunen we projecten die gericht zijn op het welzijn van vrouwen en kinderen of op het verbeteren van de situatie van vrouwen en kinderen. Jaarlijks reikt Zonta ook awards uit aan meisjes die zich onderscheiden in hun studies of door hun vrijwillige inzet in de maatschappij.”

Wat was jullie persoonlijke drijfveer om je schouders onder Zonta te zetten?

Hilde: “Ik ben er al bij sinds de oprichting van de Tieltse afdeling. We zitten hier allemaal op dezelfde lijn, iedereen wil iets doen voor het goede doel. Maar het is altijd fijner om samen dingen te gaan doen. Daarnaast zijn er de vergaderingen, de activiteiten zoals een spreker, of een bezoek buitenshuis. Het is voor mij een fijne invulling om het goede doel te dienen.”

Joke: “Ook voor mij is dat 25 jaar geleden begonnen en het engagement is gaandeweg gegroeid. De thema’s waarvoor Zonta staat en ook de vriendschappen en het netwerk vormen voor mij een drijfveer. Het is een combinatie van alles.”

Jullie zijn samen voorzitter, een duobaan. Wat hopen jullie te bereiken?

Hilde: “Sinds september zijn we inderdaad samen voorzitter, een taak die we twee jaar lang zullen vervullen. Vroeger werd die functie door iemand alleen ingevuld, maar het is toch administratief behoorlijk belastend. We zijn als duo voor het voorzitterschap gegaan, want als je dat samen moet doen, moet je op elkaar afgestemd zijn. Anders zou dat niet lukken. Het profiel van onze leden is heel divers, maar het zijn allemaal mensen van in en rond Tielt. Vroeger moesten leden gevraagd worden, maar nu mogen vrouwen zich ook zelf kandidaat stellen.”

“Een project moet in de eerste plaats gaan om het welzijn van vrouw en kind”

Joke: “We proberen als voorzitters om wat ‘moderner’ te worden. Zo moest je als vrouw vroeger beroepsactief zijn om lid te worden van Zonta, maar dat gaat veranderen. We zijn intussen 2023, er is veel veranderd. Ze zijn bij Zonta gelukkig heel actief en bewust bezig om de vereniging eigentijdser te maken.”

Hoe worden de activiteiten van Zonta geselecteerd?

Joke: “We komen één keer per maand samen. Het bestuur zet hiervoor de grote lijnen uit, rekening houdend met de verschillende Zonta-regelgevingen, maar altijd gedragen door en gebaseerd op de Zonta-spirit. We bekijken vooral wat voor de vrouwen van onze groep op dat moment een meerwaarde in hun leven biedt.”

Zonta steunt ook heel wat goede doelen. Hoe gebeurt die selectie?

Hilde: “Een project moet in de eerste plaats gaan om het welzijn van vrouw en kind. We steunen zowel lokaal als nationaal en internationaal doelen. De mensen van onze club gaan zelf actief op zoek naar mooie projecten en soms wordt er van buiten uit ook gevraagd om een gift of sponsoring. Momenteel zijn twee doelen vanuit onze club een project rond menstruatiearmoede en de woordacademie.”

Joke: “Daarnaast hebben we verschillende comités binnen Zonta. Eén daarvan checkt de criteria waaraan een project moet voldoen en selecteert zo definitief de goede doelen die we gaan steunen. Ook voor onze Movie Night is er een comité. Als voorzitters volgen wij hen op, maar zij drukken wel hun stempel.”

Jullie organiseren op 16 maart de Movie Night. Hoe verloopt die avond?

Joke: “Het comité koos voor de film Les Passagers de la Nuit, een film die een liefdevol portret over het Parijs van de jaren 80 schetst met Charlotte Gainsbourg in de hoofdrol. Na de film volgt er nog een uitgebreide zoete receptie. Tijdens die avond staan onze verschillende sponsorprojecten in de kijker en kunnen we ook een aantal cheques uitreiken.” (LDW)

De Movie Night van Zonta Tielt vindt plaats op donderdag 16 maart in Cultuurcentrum Gildhof in Tielt. De film start om 20 uur en achteraf is er een receptie. Kaarten kosten 30 euro en zijn nog beperkt beschikbaar via voorzitters Joke (0476 20 46 50, joke@transdeco.be) en Hilde (0477 20 40 60, hilde.naert@casandraschoenen.be).