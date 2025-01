Hilde Crevits start ‘Op Ronde in Vlaanderen’ in Ledegem

Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits (CD&V) startte haar ‘Op Ronde in Vlaanderen’ in Ledegem. Nadat ze eerst rond de tafel ging zitten met het gemeentebestuur om te luisteren naar hun bezorgdheden, bracht ze een bezoekje aan het waterzuiveringsproject ‘Leaudegem’.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 zijn de nieuwe gemeentebesturen inmiddels aan de slag. Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits (CD&V) wil de vinger aan de pols houden.

“Onder de noemer ‘Op Ronde in Vlaanderen’ wil ik zoveel mogelijk gemeenten bezoeken en er luisteren naar de realisaties, bezorgdheden en voorstellen van het bestuur”, aldus de minister. Donderdag startte ze in Ledegem. “Bedoeling is om dit jaar heel West-Vlaanderen af te vinken. Daarvoor moet ik toch minstens één keer per week een West-Vlaamse gemeente of stad bezoeken.”

Financiële middelen

Crevits koos ervoor om haar initiatief af te trappen in Ledegem. Daar is partijgenoot Bart Dochy burgemeester. De minister ging rond de tafel zitten met de burgemeester en de schepenen. “Het is belangrijk dat de financiële middelen voor grootsteden en landelijke gemeenten gelijkgesteld worden. Daarvoor kijken we in de richting van het Open Ruimte Fonds”, aldus de minister. Inmiddels werd er 65 miljoen euro vrijgemaakt om de slagkracht van de landelijke gemeenten te vergroten. Voor Ledegem komt dit neer op een verhoging van 230.000 naar 550.000 euro.

Bezoek aan Leaudegem

De minister bracht ook een bezoek aan het waterzuiveringsproject Leaudegem langs de Sint-Pietersstraat in Ledegem. De gemeente realiseerde het project enkele jaren geleden in samenwerking met HelloWater. “We hebben hier een goede keuze gemaakt. De buurt heeft geen last meer van geurhinder door het water”, aldus burgemeester Bart Dochy. Hij gaf kort uitleg over de totstandkoming van het project. “Dit is vrij uniek in Vlaanderen”, aldus de minister.