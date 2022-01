Heuvelland zoekt nieuwe pottenbakkers

Zo’n 2.400 jaar geleden woonden er Kelten op de Kemmelberg. De top was er tot een versterkte vesting met houten muren en aarden wallen uitgebouwd. Binnenin woonden en werkten de Kelten. Zij maakten hun eigen keramisch vaatwerk, ook wel Kemmelwaar genoemd. Dit werd twee jaar geleden ook de naam van een project van de gemeente Heuvelland. Nu worden nieuwe vrijwilligers gezocht.

In de onthaalruimte van de kerk in Kemmel gingen in het najaar van 2020 twee pottenbakkers aan de slag met als opzet het keramisch vaatwerk van 500 voor Christus, gelinkt aan de Keltensite op de Kemmelberg, weer tot leven proberen te brengen. De workshops met daaraan gekoppeld een expo over het brede prehistorische verhaal van de Kemmelberg werd een succes.

In de kijker

Om dit verhaal nu te versterken wil de gemeente Heuvelland een vrijwilligerswerking opzetten. “We plaatsen de werking alvast in de kijker in het weekend van 29 januari en 30 januari. Dit doen we in ons nieuw lokaal gelegen aan de Reningelststraat 39 in Kemmel,” zegt diensthoofd Toerisme Stefaan Decrock. In de woning was tot voor kort de tekenacademie ondergebracht. Deze verhuist nu naar de woning ernaast.

Zowel de expo als de demo’s potten draaien werden vorige zomer een succes. “We mochten zo’n 3.500 bezoekers verwelkomen. Hieraan was een wedstrijd verbonden. Doorlopend waren er ook op vrijdag – en zaterdag namiddag demo’s potten draaien. In september boden we een gratis rondleiding aan onze scholen, voor leerlingen van de derde graad, aan. Drie klassen gingen hierop in goed voor een 70-tal leerlingen. Wekelijks gingen er in de vakantie workshops door. De 94 deelnemers maakten kennis met het Keltenverhaal en creëerden zelf duimpotjes, kelten tegeltjes en hangertjes,” aldus Stefaan Decrock.

Kemmelwaar te koop

“We kregen zeer positieve reacties van de leerkrachten. De verkoop van Kemmelwaar werd aansluitend opgestart: een 100-tal stukken zijn ondertussen verkocht. In het aanbod zitten ondermeer wijnkoelers en wijnkannetjes. “We weten dat de Kelten wijn dronken. De link naar de wijnbouw in het Heuvelland is zo vlug gelegd. Maar ook een tapasbord, leuke potjes, drinkbekers, theelichtjes of nog een halsketting zijn al te koop.”