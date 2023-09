Heuvelland verwelkomt nieuwe inwoners

Met een wandeling van kasteel De Warande naar de Chalet en aansluitend een drink in het bezoekerscentrum in Kemmel werden de nieuwe inwoners van Heuvelland verwelkomd.

“Het werd dit jaar geen busrit door onze acht dorpen”, legt schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen) uit. “We lieten de nieuwe inwoners kennismaken met onze gemeente aan de hand van een presentatie.”

Uit de presentatie blijkt dat Heuvelland opnieuw onder de 8.000 inwoners duikt. “Cijfers zijn relatief. Al vele jaren schommelen we rond de 8.000 inwoners. Nu eens meer en dan eens minder”, aldus schepen Vanacker.

Fijne mensen

Marjolein Depover (32) is één van de nieuwe inwoners in Heuvelland. De secretariaatsmedewerker in de vrije basisschool in Nieuwkerke woont in De Klijte, het op één na kleinste dorp van Heuvelland. “Hier heb ik alleen maar fijne mensen ontmoet. En met kapster Christelle leerde ik een leuke overbuur kennen.”

Marjolein woont ter hoogte van het rondpunt waar een reuze wijnfles verwijst naar de wijnbouw in de gemeente. “Ondertussen kan ik al best genieten van een lokaal wijntje. Op wandelafstand van mijn woning bijvoorbeeld ligt De Zavelaar.”

Met de fiets naar het werk

Voor onderwijzer Tim Delzeyne (28) was de keuze om te verhuizen van Zonnebeke naar Dranouter vlug gemaakt. “Op die manier ben ik al een stuk dichter bij Nieuwkerke waar ik werk in de lagere school. En niet onbelangrijk: ik kan met de fiets naar het werk.”

Om zich te verplaatsen van Dranouter naar Nieuwkerke gebruikt Tim de alternatieve fietsverbindingen tussen de dorpen. “Misschien wat meer kilometers, maar zeker een veiligere manier om te fietsen.”

Een andere keuze om naar Heuvelland te komen wonen, was het betaalbaar wonen. “Een woning met tuin aan die prijs was voor een jongen met groene vingers zeker een pluspunt.”

Dranouter is voor Tim ook een dorp dat leeft. “Heel wat Dranouternaars komen nog naar buiten voor een babbel. Dat gezellig samenzitten is echt wel typisch voor dit dorp en zeker iets om te koesteren.”