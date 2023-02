Heuvelland haalt banden met (Noord-) Ierland aan

Heuvelland wil de banden met Ierland en Noord-Ierland opnieuw aanhalen. Tien jaar geleden werden in aanloop naar de herdenkingen van 100 jaar Wereldoorlog I werden al arrangementen uitgewerkt. “En ook nu werken we samen met het Ierse College in Leuven”, aldus schepen van Toerisme Bart Vanacker.

HetIers College, of het Klooster derIerseminderbroeders, is een voormaligkloostergebouwinLeuven. In 1984 werd een groot deel van de gebouwen, inclusief de kapel, afgestaan aan het The Leuven Institute for Ireland in Europe. “Dit Instituut wil Ierland en Noord-Ierland op de kaart zetten en werkt in streken met een Ierse band arrangementen uit.”

Heuvelland is gezien de gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog zo’n streek. “Heuvelland telt heel wat verwijzingen naar de Ierse aanwezigheid van 14-18”, duidt de schepen. “Denken we aan de Ierse zuiltjes in de Wijtschatestraat en ook aan het graf van William Redmond in Loker.”

Bijzondere symbolische waarde

De twee zuiltjes verwijzen naar de inzet van twee Ierse divisies tijdens de grote mijnenslag op 7juni 1917. Het gaat om de protestantse 36ste Ulster Divisie en de katholieke 16de Ierse divisie. Het was de laatste keer in de geschiedenis dat katholieke en protestantse Ieren samen vochten. “Daarom heeft deze plek voor de Ieren een bijzondere symbolische waarde”, weet Bart Vanacker. William Redmond was als parlementslid hevig bepleiter van Ierse zelfstandigheid (Irish Home Rule). Hij sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog tijdens de Mijnenslag. Eind 2013 nog bezochten de Britse premier David Cameron en zijn Ierse ambtsgenoot Enda Kenny samen het graf van W. Redmond in Loker.

Groepen aantrekken

Schepen Bart Vanacker heeft goede hoop op de slaagkansen van de samenwerking. “Er gaat geen dag voorbij of ik merk in ons Heuvellands straatbeeld wagens met Britse nummerplaten. Na diverse crisissen komen ze dus stilaan terug. Voornamelijk individueel. Aan ons nu om opnieuw groepen aan te trekken en hen Heuvelland te leren ontdekken. Natuurlijk met sites die het verhaal van hun familieleden vertellen maar ook met onze andere toeristische highlights.” Samen met de werkgroep hoopt Bart Vanacker in de herfst van dit jaar de nodige arrangementen te hebben uitgewerkt. “November blijft klassiek de maand bij uitstek om het project op te starten.”

Ook in Mesen hangt een nieuwe Ierse samenwerking in de lucht. Er zijn immers contacten met een Ierse initiatiefnemer die opnieuw arrangementen aan Ierse geïnteresseerden wil aanbieden met als uitvalsbasis Peace Village. Er wordt luidop gesproken over een nieuwe Glenn Barr, de initiatiefnemer van het Ierse Vredespark en de Vredestoren, opgetrokken in 1998, nu 25 jaar geleden. (MDN)