Heulse Tinekesfeesten kennen succesvolle eerste avond

Talrijke opkomst en veel ambiance tijdens eerste avond van de Tinekefêtes. Een zwoele avondmarkt, ambiance troef in het omgedoopte centrum. Op ‘place de ambiance’ was het koppenlopen en op de avondmarkt de jaarlijks ‘file’. Alle terrassen zaten vol. Het was zoeken voor een zitje. De vrees van bekerchaos is uitgebleven. Het werkt perfect al is het toch een dure aangelegenheid voor de horeca en feestvierders.

Doorheen de avondmarkt baande de ‘Tinekesoptocht’ zich een weg doorheen de massa. De Tinekeskandidaten kwamen eraan met hun gepimpte velo omringd door de supporters. Daarna mochten de kandidaten zich wagen aan de voorstellingsproef, de vuurdoop van de verkiezingen. Met een portie stress stelden de kandidaten zich voor aan de hand van een eigengemaakt ‘Parfum de Paris’, waarin vier kenmerken van zichzelf inzitten. Alle kandidaten brachten het er heelhuids van af en zijn klaar voor morgen. De supporters bestaande uit vrienden familie, jeugdbewegingen… steunden hun kandidaat volop.

Verkiezingsavond

De jaarlijkse ‘Friday beats’ was alvast een succes. De jeugd kon zich terug uitleven met tal van dj’s. De grote feesttent werd een danstempel met speciale belichting, lasers, rook, videoprojecties…

Zaterdag wordt het alvast een lastigste dag voor de kandidaten met tal van proeven en de verkiezingsavond. De horeca heeft zich goed gewapend voor de grote opkomst. Le 59ste edition de Tinekesfëtes is voorlopig een succes. Arno, Edith Piaf, Jacques Brel en Dalida zagen dat het goed was. (Carlo Herpoel)