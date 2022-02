Het West-Vlaanderen van de toekomst krijgt vorm

Zaterdag wordt de eerste spadesteek gezet voor de bouw van het nieuwe casino in Middelkerke. Nu al het mooiste gebouw van Vlaanderen, als we burgemeester Jean-Marie Dedecker mogen geloven. Toch is het casino lang niet het enige architecturale topproject in West-Vlaanderen. Een overzicht.

Wat? Vier jaar na de afbraak van het casinogebouw op de zeedijk van Middelkerke, dat in 1954 werd gebouwd, verrijst op dezelfde locatie aan het Epernayplein een nieuw gebouw.

Opvallend? Het ontwerp wordt geïntegreerd in een vernieuwde zeewering en duinlandschap. Op de kunstmatige duin komt het casino, een hotel van vier verdiepingen, een restaurant en ook een openbare zaal voor concerten en tentoonstellingen. Het moet de zeedijk versterken en ook autovrij maken. Er komt ook een ondergrondse parking.

Wist-je-dat? De constructie wordt gebouwd in accoya-hout. Dat is hout afkomstig van de montereyden, een den die zijn oorsprong vindt in Californië (bij de Monterey-baai, red.) en vaak aangeplant wordt in landen als Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland omdat ze goed tegen de wind bestand zijn.

Klaar? De opening is voorzien op 23 december 2023.





HOOST in Knokke-Heist

In Knokke-Heist verrijst straks deze kleurrijke constructie. © Jakob+Macfarlane

Wat? Op de site van het oude gemeentehuis, het Maes- en Boereboomplein in Knokke-Heist, verrijst straks HOOST: een kleurrijke blokkentoren van 13 verdiepingen en 50 meter hoog. Onderaan bevindt zich het zogenaamde Community House, met een evenementenhal, bibliotheek, trouw- en gemeenteraadszaal en lokalen voor gemeentelijke diensten.

Opvallend? In Heist wordt ook werk gemaakt van de Heldentorens, een imposante hoogbouw van 70 meter. Dat zou in 2023 opgeleverd worden. Achter het ontwerp schuilt het Rotterdamse architectenbureau Neutelings Riedijk, dat eerder al het MAS in Antwerpen ontwikkelde.

Wist-je-dat? De naam HOOST verwijst naar Heist, naar de hoogte en het gastvrije (host)gevoel. De architecten lieten zich inspireren door de traditionele huisjes in het dorp.

Klaar? Alles zou afgewerkt moeten zijn tegen begin 2025.





Roelevard in Roeselare

Het Noorse architectenbureau zette eerder al hun stempel op New York.

Wat? Roeselare heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op het opwaarderen van de stationsbuurt. Daar verrijzen straks de gebouwen Lux en Bronze, met een hoogte tot 46 meter. De vormen zijn vloeiend en trapvormig, en bootsen een soort kliffen na van een canyon met daartussen glooiende groenruimtes. Zo komt er een groendak van meer dan 2.000 vierkante meter. Over de twee gebouwen worden 81 appartementen verdeeld, maar ook ruimte voor winkels, horeca en kantoren.

Opvallend? Het project is aangesloten op het warmtenet van afvalintercommunale MIROM, waardoor er geen fossiele brandstof meer nodig is en het gebouw technisch gezien klimaatneutraal is. Deze hernieuwbare energievorm gebruikt restwarmte uit afvalverbranding om gebouwen en water te verwarmen.

Wist-je-dat? Het is de eerste realisatie op Belgische bodem voor het Noorse architectenbureau. Zij hebben een indrukwekkend portfolio, met onder meer het paviljoen op de site van Ground Zero en de volledige hertekening van Times Square in New York.

Klaar? De eerste kantoren en handelsruimtes worden eind dit jaar opgeleverd, de appartementen volgen in 2023.





SKY District in Oostende

Op de indrukwekkende site verrijzen nu al twee grote torens. © Arcas Architects

Wat? Een indrukwekkende site, vlak naast de jachthaven van Oostende, die voorlopig bestaat uit vijf gebouwen. SKY Tower One en Two bieden een fantastisch zicht. Het lagere SKY Harbour kijkt uit op de haven en SKY Garden One op een grote binnentuin. De twee torens worden verbonden door de SKY Bridge met zes verdiepingen. In totaal goed voor 484 appartementen, met ook ruimte voor horeca, winkels en kantoren. SKY Garden Two en SKY Hotel (****) staan ook nog in de steigers.

Opvallend? Er komt een ondergrondse parking met 150 plaatsen voor gasten en 500 vaste parkeerplaatsen. SKY zal ook onderdak bieden aan de grootste fietsenstalling van Oostende, met 2.000 plaatsen.

Wist-je-dat? Oostende zet stevig in op hoogbouw. De SKY Towers zijn 97 en 85 meter hoog (enkel het Europacentrum doet beter, red.). Verder is er de O’Sea, dat verrijst op de voormalige Mediacenter-site, en vlakbij ook The Waves.

Klaar? Tegen eind volgend jaar moet alles opgeleverd worden. SKY Garden Two en SKY Hotel moeten eind 2026 klaar zijn.





The Sky in Kortrijk

Het gebouw moet de Kortrijkse campussen verbinden.

Wat? Hogeschool VIVES pakt uit met The Sky, een 53 meter hoge woontoren met 16 verdiepingen, 192 studentenkoten, een klein auditorium, een studeerrruimte en een coworking space. De blikvanger is het grote dakterras met panoramisch zicht over de stad. Er komt ook een park bij van 3.439 vierkante meter.

Opvallend? Parking op de campus wordt geweerd. In de plaats komt er een fietsenstalling met plaats voor 600 fietsen. Door een samenwerking met Kortrijk Xpo kunnen studenten tijdens de week daar hun auto gratis kwijt.

Wist-je-dat? Met het project wil VIVES de site verbinden met die van KULAK en Syntra, zodat het één grote campus wordt. Er komt ook een belangrijke fietsas doorheen de verschillende campussen.

Klaar? Wellicht nog voor 2025.





BRUSK in Brugge

De site van het Groeningemuseum ondergaat een heuse metamorfose. © CIT Red

Wat? BRUSK is een nieuwe museum- en kunstsite in het hart van de historische binnenstad, op de Garenmarkt. Het ligt vlak naast het Groeningemuseum dat onderdeel uitmaakt van de site, net als een gloednieuwe tentoonstellingshal, een onderzoekscentrum en een museumpark. Het gaat om een site van 20.000 vierkante meter.

Opvallend? In de tentoonstellingszalen wordt zoveel mogelijk gewerkt met natuurlijke lichtinval vanuit het noorden, zoals bij klassieke kunstenaarsateliers. Ze doorbreken zo de trend van musea om bijna uitsluitend voor kunstmatig licht te kiezen.

Wist-je-dat? BRUSK is een acroniem dat verschillende zaken kan betekenen. De eerste drie letters komen van Brugge. SK kan verwijzen naar Stimulans en Kunst, Schone Kunsten, Stedelijke Kunsthal…

Klaar? De opening is voorzien voor het najaar van 2025.