Het spaarpotje van de Brugse politie is op

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond werd de politiebegroting 2025 goedgekeurd. Brugge geeft een dotatie van 32,9 miljoen euro. Burgemeester Dirk De fauw bekent dat dit de komende jaren niet meer zal volstaan, want het reserve spaarpotje van de politie is op.

Oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) luidde de alarmbel: “De voorbije legislatuur verhoogde het stadsbestuur de dotatie amper met 8,7 procent, dat is veel minder dan de inflatie. De politie heeft het voorbije jaar meermaals haar spaarpotje moeten aanspreken. Sinds 2023 dekken de ontvangsten de uitgaven niet meer. Het gaat om 11 miljoen euro verschil.”

“Daar bovenop moet de renovatie van het gemeentehuis volledig met een lening gefinancierd worden. Brugge moet meer investeren in veiligheid. Want veiligheid is een basisrecht en onze politiemensen hebben we broodnodig om dit te garanderen. ”

Fietsdiefstal

Stefaan Sintobin (VB) hekelde het feit dat slachtoffers van een fietsdiefstal terug naar huis werden gestuurd: “Kom morgen maar eens terug om aangifte te doen, kregen ze te horen.”

Volgens Dirk De fauw kunnen fietsdiefstallen in Brugge ten allen tijde ook digitaal gemeld worden.

Alcoholslot

Ook Pascal Ennaert (Vooruit) laakte dat de inwoners van Zeebrugge minder goed bediend worden. Hij vroeg zich af of de politie ook controles uitvoert op het gebruik van een alcoholslot, na een recent dodelijk ongeval elders in het land. Volgens Dirk De fauw (CD&V) gebeurt dit: “De wijkagent controleert of hetgeen het parket oplegde uitgevoerd wordt. Maar als iemand die veroordeeld is tot een alcoholslot, kunnen we niet nagaan of hij een ander voertuig zonder slot gebruikt.

De Brugse burgemeester beaamde dat het politiebudget de komende jaren zal moeten verhoogd worden. Brugge betaalt twee derden, de federale overheid een derde van de werkingskosten en het loon van de 478 Brugse agenten. “Brugge is nu eenmaal een stad met vele grote evenementen die veel politiebegeleiding vereisen. Denk maar aan De Warmste Week, Wintergloed. Aangezien Cercle Brugge nu ook Europees speelt, is het aantal risicomatchen vermeerderd.”