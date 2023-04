Het Minnewaterpark in Brugge krijgt een regenboogbank

Eens het Minnewaterpark in Brugge heraangelegd is, krijgt dit stadspark in het voorjaar van 2024 een regenboogbank. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) meldde dit als antwoord op een recente schriftelijke vraag van raadslid Karin Robert (Groen).

De voorbije drie jaar hield Karin Robert (Groen) telkens in aanloop van de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie op 17 mei een pleidooi voor het plaatsen van een regenboogbank in het Minnewaterpark. Zo zou Brugge naast het regenboogzebrapad aan de Bloedput en de regenboogzebrapaden in Sport Vlaanderen een zichtbaar én permanent regenboogelement hebben in onze stad.

Warme stad

“Het is een symbool dat Brugge een warme, toegankelijke, holebi- en transgendervriendelijke stad is. Iedereen is hier welkom, ongeacht genderidentiteit of seksuele geaardheid. En waar beter past zo’n regenboogbank, dan waar de ‘minne’ is, in het Minnewaterpark”, zegt Karin Robert.

Bij haar laatste interpellatie van vorig jaar april ’22 gaf de burgemeester definitief zijn zegen over dit voorstel. Uit het antwoord op een recente schriftelijke vervolgvraag blijkt nu dat de bank geplaatst zal worden als de heraanleg van het Minnewaterpark is afgerond.

Tevreden

“We vernemen van het stadsbestuur dat de werken voor de heraanleg pas na de zomer van start zullen gaan”, vervolgt Karin Robert. “De afronding van de werken is voorzien tegen het voorjaar van 2024. Na de zomer zal een concreet voorstel aan het college worden gedaan voor de plaatsing van de bank in het Minnewaterpark”, aldus het tevreden groen raadslid.