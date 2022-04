Het leukste ‘opsporingsbericht’ ooit: wie kent Luc Maes, die ooit drie maanden bij Abu Ali in Jordanië woonde?

Gezocht: Luc Maes. Met die naam lopen er ongetwijfeld een heleboel rond, ook in West-Vlaanderen. Een speld in een hooiberg dus, maar toch hoopt Marian Claeys uit Handzame met de hulp van KW die ene Luc Maes te vinden die jaren geleden enkele maanden bij Abu Ali in Jordanië woonde.

Marian Claeys uit Handzame bij Kortemark is momenteel met enkele vrienden op vakantie in Jordanië. In de gemeente Shobak leerde ze Abu Ali kennen, uitbater van wat hij ‘het kleinste hotel ter wereld’ noemt. En dat zou wel eens kunnen kloppen, want zijn ‘hotel’ is niet meer dan een volledig leeggehaalde auto, voorzien van een matras en een deken.

Toen Abu Ali te horen kreeg dat Marian en haar gezelschap uit België komen, werd de sympathieke hotelbaas dolenthousiast. Of ze geen Luc Maes kennen, vroeg hij. “De man haalde meteen een vergeeld fotoalbum boven, met een foto waarop hij poseert met Luc Maes. En toevallig kennen wij wel degelijk een Luc Maes, namelijk de chef van mijn man zijn schoonbroer”, lacht Marian. “Abu Ali wilde dat we hem de groeten deden. Blijkbaar heeft ene Luc Maes jaren geleden drie maanden bij hem gewoond. Abu was zo enthousiast dat hij een videoboodschap insprak. Helaas bleek de Luc Maes die wij kennen niet de juiste te zijn.”

En nu gaat Marian dus samen met KW op zoek naar de enige echte Luc Maes. De man is alvast van harte welkom bij Abu Ali. Hij mag er zelfs volledig gratis logeren in ‘het kleinste hotel ter wereld’. Luc Maes mag ons contacteren via redactie@kw.be.

Bekijk hier de hartverwarmende videoboodschap van Abu Ali voor Luc Maes: