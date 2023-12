Het jongste K3’tje woont in Gits

Billie Joseph (4) uit Gits mocht onlangs in alle discretie poseren met de K3’tjes om hun nieuwe collectie te presenteren. Niet haar eerste opdracht, maar deze is toch extra speciaal. “Het belangrijkste is dat ze het leuk vindt”, vertelt mama Fien.

“Billie was bij haar geboorte een baby met veel haartjes, wat erg schattig was. Aangezien ik zelf geregeld fotoshoots voor onder andere kledingmerken doe, schreef ik Billie in bij het modellenbureau waar ik zelf voor werk”, vertelt mama Fien Vansteelandt (34). “Billie plakt goed op beeld en staat graag in de spotlights. Ze is eigenlijk eerder een verlegen type maar wanneer ze zich op haar gemak voelt, doet ze haar ding. Billie doet regelmatig opdrachten maar het moet wel plezant blijven en praktisch haalbaar zijn. Zodra onze dochter zegt dat ze het niet meer leuk vindt, gaan we haar zeker niet pushen.”

Spannend

Een paar weken geleden werd Billie geselecteerd voor een opdracht om een mini-K3’tje te zijn. Billie en mama Fien trokken naar de studio’s van Studio 100.

“Billie had haar eigen kleedkamertje recht tegenover de kleedruimte van K3’tje Hanne. Ze kreeg wat make-up op en haar haartjes werden in de plooi gelegd. Billie vond het allemaal heel erg spannend maar ik denk dat de mama nog meer onder de indruk was dan Billie. Ze is slechts vier en is nog te klein om te beseffen dat het toch speciaal is om te mogen poseren met Hanne, Marthe en Julia van K3”, gaat mama Fien voort.

“Billie droomt ervan samen met haar idool Camille op de foto te gaan”

De droom van Billie is om eens op de foto te gaan met haar idool Camille. “Wie weet komt het er nog eens van maar laten we nu eerst maar genieten van wat al gebeurd is. Zodra de kledij in de rekken hing, heb ik een setje gekocht. Wanneer zusje Pippa (1) wat groter is, schrijf ik haar misschien ook in maar we zien wel. Het allerbelangrijkste is dat de kinderen het leuk vinden in een ongedwongen sfeer”, besluit mama Fien. (EVH)