Het is officieel: Torhout koopt grond voor nieuwe brandweerkazerne

Het staat nu officieel vast. De Torhoutse brandweerkazerne zal verhuizen vanaf zijn huidige locatie in de Aartrijkestraat naar de Noordlaan. De gemeenteraad keurde maandagavond de ontwerpakte goed voor de aankoop van de grond. De gebouwen die zich erop bevinden, worden door de Hulpverleningszone 1 verworven.

Het gaat om een perceel van ongeveer 8.100 m², gelegen tussen het opvallende, groene gebouw van Fluvius en de bedrijfspanden van Robbe Industries. Nu is Fluvius nog de eigenaar. De stad koopt de grond voor 1.212.000 euro. Een serieus bedrag, maar voor het stadsbestuur financieel een haalbare kaart dankzij de voorziene verkoop van het oud vredegerecht op het Conscienceplein.

Perceel is driemaal groter dan nu

Het aangekochte perceel langs de Noordlaan heeft een gunstige ligging. Het bevindt zich vlakbij het nieuwe centrale politiecomplex, wat handig is, en er is toegang vanaf zowel de Noordlaan als vanaf de Ambachtstraat. Dat zal het aan- en afrijden van de brandweerwagens en ambulances vlotter en veiliger maken. Bovendien is de nieuwe grond driemaal groter dan de 2.700 m² langs de Aartrijkestraat, waar de kazerne nu staat.

De huidige kazerne is eigendom van de stad. Het complex zal niet afgebroken worden, maar integendeel een nieuwe bestemming krijgen. De kans is groot dat er een dienstencentrum voor de Torhoutse senioren en de lokale verenigingen van gemaakt wordt, in combinatie met ruimte voor de afdeling beeldende kunst van de Kunstacademie. Daarover is echter nog geen definitieve beslissing gevallen.

Verhuizing graag tegen eind 2026

Het is de bedoeling de verhuizing van de kazerne naar de Noordlaan tegen eind 2026 helemaal rond te hebben. Eerst zullen de gebouwen op het aangekochte perceel vanzelfsprekend grondig heringericht moeten zijn. Die investering, geraamd op zo’n 2 miljoen euro, gebeurt door de Hulpverleningszone 1. Die betaalt daar bovenop voor de aankoop van het hoofdgebouw en de twee bijhorende loodsen ruim 800.000 euro aan Fluvius.