“Het is hier fantastisch voor jonge ondernemers”: CEO Valerie Hellebuck wil nog meer starters in Hangar K

Valerie Hellebuck (38) wil als nieuwe algemeen directeur van Hangar K in Kortrijk de plek verder laten groeien en het aantal startende bedrijven laten stijgen van 35 naar 50. “Het is hier fantastisch voor jonge ondernemers”, zegt ze. “Mijn voorganger Vincent is ook nooit zelf op zoek moeten gaan naar geïnteresseerde kandidaten.”

Hangar K bevindt zich in de voormalige NMBS-loods aan het Nelson Mandelaplein in het levendige nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide. Zie het als een soort van broedplaats voor startende bedrijven – met een moeilijk woord incubator genoemd – waar jonge ondernemers ook coaching krijgen en toegang hebben tot allerlei netwerken. Volgens Vlaio, het aanspreekpunt voor ondernemers in Vlaanderen, is Hangar K de nummer één in zijn genre in de kustprovincie. Al mag je dat ook wel een beetje verwachten van een bedrijf in het Texas van Vlaanderen, zoals de economisch sterke regio rond Kortrijk wel eens genoemd wordt.

Maar toch, hulde aan Vincent Vanderbeck, de manager die van dit alles de voorbije jaren een groot succes gemaakt heeft. Het is nu aan zijn opvolgster, de Kortrijkse Valerie Hellebuck (38), om dat pad verder te bewandelen. Al laten haar gedrevenheid en vooral de mooie adelbrieven die ze kan voorleggen in het ondernemerswereldje het beste verhopen.

De corebusiness is het verhuren van plaatsen aan jonge bedrijven. Hoe loopt dat?

Valerie Hellebuck: “Dat loopt al van bij de start uitstekend. We moeten nooit op zoek gaan naar nieuwkomers, want ze dienen zich zelf aan. Dat komt onder meer omdat er hier veel events plaatsvinden en we nauw verweven zijn met het hoger en universitair onderwijs in Kortrijk alsook met de grote ondernemingen in de streek. Het is hier de ideale plek voor jong en innovatief ondernemerschap. Er zijn inmiddels al diverse succesvolle bedrijven uit ontstaan die nu helemaal op eigen kracht doorgaan. Zeker Get Driven van Gunther Ghysels is echt wel een succesverhaal geworden met het platform met student-chauffeurs dat inmiddels een miljoenenomzet draait.”

Wanneer is voor jullie het moment om starters duidelijk te maken dat ze stilaan op eigen benen moeten staan?

“We jagen niemand weg van de Krowdies, zoals we de inwoners van Hangar K noemen. Al is het wel degelijk de bedoeling dat ze na verloop van tijd uitvliegen.”

“Er is hier een soort sfeer ontstaan die je nergens anders ziet”

“Gemiddeld blijven bedrijven hier 18 maanden. We kunnen toch wel met mooie cijfers uitpakken. In totaal zijn er nu al 195 starters gepasseerd en die hebben voor 56 miljoen euro aan toegevoegde waarde gezorgd in de regio.”

Ga je het anders aanpakken nu jij aan het roer staat?

“In eerste instantie wil ik verder gaan in het spoor van mijn voorganger Vincent. Er is hier een soort sfeer ontstaan die je nergens anders ziet, iets uniek. Daar ga ik zeker niets aan veranderen. Wel wil ik het aantal bedrijven en aantal plaatsen laten groeien. In samenspraak met de stad Kortrijk, die een belangrijke partner is, bekijken we de komende jaren of er ook andere gebouwen zijn van waaruit we actief kunnen zijn. En naast onze hubs rond educatieve technologie en gaming, bekijken we ook andere sectoren zoals gezondheidstechnologie samen met AZ Groeninge.

Jouw voorganger is nu actief bij enkele start-ups hier. Is dat een ideetje dat je zelf ook ooit in de praktijk wil omzetten?

“De komende jaren wil ik me toch wel voor de volle honderd procent focussen op mijn taak hier (glimlacht) maar nadien sluit ik dat zeker niet uit. Als ik dan iemand tegen het lijf loop met een goed plan die een partner zoekt, dan wil ik daar best in meestappen. Ik ben zelf niet de persoon met het grote vernieuwende idee maar als generalist kan ik dat van een ander zeker mee in de markt helpen zetten. Maar nogmaals nu heb ik een andere taak.”

Jouw man Arne Vandendriessche is voorzitter van de raad van bestuur van Hangar K terwijl jij hier nu zaakvoerder bent. Is dat niet wat tricky?

“Het klopt dat het niet gezond is om dit zo te laten en daarom heeft Arne ook beslist om op te stappen als voorzitter. Overigens is het niet dankzij Arne dat ik hier nu CEO ben. Dat wil ik toch nog eens duidelijk stellen. De raad van bestuur heeft indertijd een extern bureau aangesteld dat zich over de vele sollicitaties heeft ontfermd voor deze functie en die heeft onafhankelijk de hele procedure afgewerkt.”

Tot slot, waar gaat een ondernemersgezin graag naar toe in Kortrijk als de riem er even af mag?

“Dan is dat voor mij toch Het Plein dat uitgegroeid is tot een van de leukste plekken van Kortrijk dankzij het hippe café ’t Plein dat daar enkele jaren geleden de deuren opende op de plek waar vroeger het kaartershuisje was. Ook de kinderen kunnen er in het park nog echt ravotten.”