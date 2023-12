“Het is een eer om deze job te mogen uitoefenen”: Milo (24) wordt beroepskracht bij KSA Noordzeegouw

KSA Noordzeegouw krijgt na Bert en Bastiaan nog een derde beroepskracht. Vanaf 10 januari versterkt Milo Lewyllie (24) de rangen. Hij was jarenlang actief bij KSA Malegys in Kemmel.

Milo volgde zijn middelbaar in Poperinge. “Ik ging naar het college waar ik humane wetenschappen studeerde. Daarna trok ik naar Gent voor de opleiding sociaal werk. Ik ging aan de slag als leerlingenbegeleider bij het VTI in Ieper en de voorbije jaren was ik actief bij Sint-Gregorius, dat is in het buitengewoon secundair onderwijs in Gent. Intussen verhuisde ik ook van Kemmel naar Gent.”

Leider en vrijwilliger

In zijn vrije tijd vormt de KSA een rode draad door zijn leven. “Ook mijn ouders waren destijds actief bij de KSA en mijn ouderlijke thuis is slechts enkele honderden meters van de KSA-lokalen. Ik begon als kabouter en doorliep er alle leeftijdscategorieën. Daarna was ik zes jaar leider. De laatste jaren was ik ook vrijwilliger bij KSA Noordzeegouw in de Kabouterwerkgemeenschap, Gouwraad en bij KSA Nationaal.”

Op 10 januari 2024 mag Milo dus een vervolg breien aan zijn KSA-hoofdstuk. “Mijn uitvalsbasis zal Gullegem zijn. Ik kijk er enorm naar uit, het is een eer om deze job te mogen uitoefenen. Waar Bastiaan gouwleider voor de +12 en Bert voor de -12 de pedagogische beroepskrachten zijn, zal ik vooral kijken voor de vele bondsondersteuningstrajecten. Als er ergens een probleem opduikt, dan gaan we samen met de betrokken KSA zoeken naar een oplossing en kijken welke noden er moeten ingevuld worden.”

“Het is ook de bedoeling om dit dan te blijven opvolgen en ervoor te zorgen dat onze jeugdbewegingen kunnen blijven groeien. Tot juni doe ik dat halftijds, in combinatie met mijn job in Gent. Daarna komt er een extra luik bij voor KSA Nationaal en zal ik dus fulltime voor KSA werken”, aldus Milo, die later nog een laatste keer Paascursus en Gouwdag zal helpen ondersteunen.