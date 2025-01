“Het idee dat het nu stopt, raakt enorm veel mensen”: Vanessa moet stoppen als Tupperwareconsulente

Na 63 jaar sluit de Tupperware-fabriek in Aalst, waardoor 270 werknemers hun baan verliezen. Tupperware trekt zich terug uit Europa waardoor duizenden consulenten moeten stoppen, waaronder Vanessa Ramboer.

Vanessa (33) kijkt met gemengde gevoelens terug op haar loopbaan bij Tupperware, een hobby die ze erg graag deed. “Het is echt onwerkelijk dat dit gebeurt”, vertelt Vanessa. “Het idee dat het nu stopt, raakt enorm veel mensen. Ik startte in 2020 eerst met enkel online demo’s. Nadien, eind december 2021 combineerde ik dat met mijn functie van manager. Ik had een fantastisch team: The Shining Stars.”

Gelukkig deed ze deze job als bijberoep en niet in hoofdberoep. Voor de collega’s in het bedrijf in Aalst is het hun broodwinning. “En dan moet ik meteen denken aan onze distributeur Jurgen Penne, die nam een jaar geleden een concessie over en stak hier veel geld in, zoals in de winkel in Brugge, die hij een poosje geleden pas herschilderde”, zegt Vanessa stil. “Ik leef erg mee met hem, hij is alles kwijt.”

“De vrijgekomen tijd ga ik spenderen aan onze vereniging ‘Vriendenkring Slachthuis Westkerke’, waar ik penningmeester ben. Elk jaar zetten we ons in voor een goed doel in de regio”, vertelt Vanessa verder.

Toffe quizavond

“Onze volgende activiteit is een toffe quizavond met een aangename sfeer in teamverband. Het staat gepland op zaterdag 22 maart in zaal Dorpshuis ’t Centrum, Brugsesteenweg 91 in Roksem. De deuren gaan open om 18 uur en de quiz start om 19 uur. De prijs bedraagt 2 euro per persoon en kinderen onder de 10 jaar doen gratis mee. Per team zijn maximaal 5 personen toegelaten. Inschrijven kan alvast via de website: www.vriendenkring-slachthuis.be. De opbrengsten van al onze activiteiten tijdens het jaar schenken we aan een goed doel. Dit jaar kozen we voor ‘Jeugd Rode Kruis Oudenburg – Jabbeke. Zij organiseren gratis activiteiten op zaterdagnamiddag voor kinderen vanaf 6 jaar.”

Vanessa sluit af: “Zo zie je maar dat er wel steeds een andere uitdaging op je pad komt en dat na regen wel zonneschijn komt. Dit wil ik graag meegeven aan mijn Tupperware-collega’s.” (SVE)