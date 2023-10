Het Huis van het Kind lanceert de emotiekoffer

In samenwerking met het IBO ‘t Berenhuisje en de bib werd op woensdag 4 oktober in Meulebeke door het Huis van het Kind de emotiekoffer gelanceerd.

Deze koffer is gebaseerd op het prentenboek ‘t Kleurenmonster van Anna Lienas waarbij kinderen leren aan de hand van kleuren uit te leggen hoe ze zich voelen en waarom. Het kleurenmonster deelt emoties op in kleuren, elke emotie krijgt een kleur toegewezen. Er zitten eveneens 6 knuffels in de koffer die de zes kleuren vertegenwoordigen.

Deze emotiekoffer is beschikbaar voor scholen, ouders, hulpverleners via de bib. De koffer bevat naast het prentenboek ook nog allerlei materialen zoals het bordspel, het memoryspel, map met kleurplaten en wasco’s, beweeg- en knutseltips… en nuttige info om kinderen te leren hun emoties te uiten. De doelgroep zijn kinderen van 3 tot 6 jaar en hun (groot)ouders.