Herr Seele vrolijkt kankerpatiënten op met muurschilderij in Jan Yperman Ziekenhuis

Op woensdag 1 februari vond het allereerste Us-momentje plaats in het oncologisch dagziekenhuis van het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis. Er waren een 50-tal aanwezigen, patiënten en ook partners. Herr Seele maakte samen met enkele patiënten een Cowboy Henk-schilderij op de muur van een ziekenhuisgang.

Kanker heeft een enorme impact op het leven van mensen. Het is een ziekte die niet alleen de fysieke gezondheid aantast, maar ook emotioneel en financieel een impact heeft. Mensen met kanker kunnen lijden aan pijn, vermoeidheid en verlies van lichaamsfuncties, wat leidt tot beperkingen in het dagelijks leven. Bovendien kunnen ze geconfronteerd worden met angst, depressie en andere emotionele uitdagingen. Voor familieleden en vrienden van iemand met kanker kan het ook een moeilijke tijd zijn, omdat ze emotioneel betrokken zijn en soms hulp nodig hebben om hen te steunen. Het behandelingsproces kan ook leiden tot vervelende bijwerkingen en hoge kosten. Kanker heeft daarom een uitgebreide impact op het leven van mensen, en het is belangrijk om hen te ondersteunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke reis.

“Al geruime tijd hadden we het idee om een contactmoment voor onze oncologische patiënten te organiseren buiten hun therapiedag”, vertelt oncologisch verpleegkundige Doortje Knockaert. “We dachten aan infosessies rond een bepaald thema als voeding tijdens kanker, of workshops om iets samen te maken rond een bepaald thema zoals paasdecoratie of kerststukjes. Zo ontstond het ‘Us-moment’, een vrijblijvende samenkomst met patiënten op regelmatige basis. Om de opstart van het eerste ‘Us-moment’ toch net iets specialer te maken, dachten we dat het tof zou zijn om een BV op bezoek te hebben. Lander Van Becelaere die toen stage bij ons liep zei: “Ik ken Herr Seele, misschien kan hij iets doen.”

Centraal gelegen muur

Want hij had deze BV al eens ontmoet en als hij ooit Cowboy Henk nodig had in de zorg moest hij maar een seintje geven. Dit bleven geen loze woorden, want twee dagen later hadden we al bericht dat dit in orde was en dat er zelfs enkele patiënten mochten helpen mee schilderen aan een tekening op een van onze muren van het dagziekenhuis. We kozen dit stukje muur uit omdat deze centraal gelegen is en iedereen hem kan bewonderen. Deze mooie creatie zal een blijvend symbool zijn en typeert de verbondenheid die er heerst op onze afdeling. We zijn Herr Seele dan ook dankbaar dat hij deze samenwerking met onze patiënten en afdeling zag zitten. We hopen dat het ‘Us-moment’ een succes kan worden en we zijn dan ook trots dat er op deze startavond al zoveel geïnteresseerden zijn. De mondelinge reclame kan dit alleen maar doen groeien. Een dikke dankjewel aan iedereen, aan Herr Seele, artsen, directie en natuurlijk onze patiënten om aanwezig te zijn.”

Us-momentjes

De ‘Us-momentjes’ zijn laagdrempelige infosessies en workshops voor patiënten van het oncologisch dagziekenhuis. Informatief, creatief, maar vooral ook een gemoedelijke babbel met een koffie en gebakje. “Het gaat dan eens over iets anders dan hun ziekte”, zegt Patricia Corteel. De eerste infosessie ging over mentale gezondheid tijdens een kankerbehandeling.

Oncologisch verpleegkundigen Patricia Corteel en Doortje Knockaert zijn de initiatiefnemers van het project. “Geregeld vragen we onze patiënten wat we nog beter kunnen doen en waar ze nood aan hebben”, zegt Patricia. “Het bleek dat er vraag was naar laagdrempelig contact met medepatiënten. Een losse babbel, een activiteit samen, op een ander moment dan hun behandeling.”

Patricia Corteel en Doortje Knockaert stelden de Us-momentjes voor, artsen en directie waren meteen voor het idee gewonnen. “We plannen voorlopig vijf Us-momentjes per jaar”, vervolgt Patricia. “Er staan workshops rond paascreaties en kerststukjes op het programma en infosessies over gezonde voeding en seksualiteit. Jan Yperman neemt de kosten op zich, voor de workshops wordt enkel een kleine bijdrage gevraagd voor het materiaal.” Patricia, Doortje en collega’s willen vooral blijven luisteren naar wat de patiënten echt willen. “Enkele mannen lieten ons weten dat ze de paas- en kerstworkshops niet zo zagen zitten, maar graag wel een kaartje zouden leggen”, lacht Patricia. “En dus gaan we dat ook voorzien.”

Pluk de dag

Gedurende de dag maakte Herr Seele in samenwerking met enkele patiënten een grote muurschilderij in de oncologische afdeling van het ziekenhuis. Via Lander Van Becelaere die gedurende 7 weken als jobstudent-stagiair op de oncologische afdeling werkte, kwam Herre Seele gratis het kunstwerk maken. “Ik wil de verpleegsters en de patiënten een hart onder de riem steken”, vertelt de Oostendenaar. “Dit is een van de vijf ontwerpen geworden. Ik heb lang gezocht naar een passende titel, het werd uiteindelijk ‘carpe diem’ want ik heb een hekel aan slogans met de naam ‘kanker’ erin. Iedereen komt er wel eens mee in contact. Ook mijn ouders kregen er mee te maken. Het werd een leuke prent die tijdloos is en iedereen een goed gevoel moet geven. Ik wil toch ook meegeven dat ik samen met Kamagurka op zaterdag 25 februari in zaal Ghybe te Poperinge te gast ben. We brengen er ‘The return of the comeback’. Info is online terug te vinden”, besluit Herr Seele. (EG)

Info:usmoment@yperman.net