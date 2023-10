Heropbouw De Kring aan de gang: “Opening voor juni 2024”

Langs het Burgemeester Bertenplein in Poperinge zijn de werken aan De Kring nog steeds volop aan de gang. De afbraak begon in december 2022 en ondertussen is de heropbouw bezig. Tegen juni 2024 zou de site afgewerkt moeten zijn.

Het complex De Kring wordt volledig onder handen genomen om er een multifunctioneel Huis voor de Verenigingen van te maken. “De Kring evolueert goed. Dat zal klaar zijn tegen juni 2024. De Kring is een absolute noodzaak voor onze verenigingen en voor het culturele leven in de stad. De site stond te verkommeren en hiermee blazen we ook nieuw leven in het hartje van de stad. Het is duidelijk dat er vanuit de private sector geen interesse was in deze toch grote site”, legt schepen Loes Vandromme (CD&V). “Dat we bij aanvang geen juist zicht hadden op de juiste grootheid van de investeringen is een feit – de gebouwen oogden beter dan ze eigenlijk waren – maar dat neemt niet weg dat de investering nuttig en noodzakelijk is. Het is ook een feit dat je pas na afbraak ziet wat er nog allemaal aan de hand is in oude gebouwen en dat is hier ook zo. Maar het wordt een pareltje en zal de huisvestingsnood voor bijvoorbeeld de Harmonie maar ook voor andere verenigingen kunnen lenigen. De ene private zaal na de andere is namelijk verdwenen. Zo moesten we als lokale overheid wel handelen.”

Prijsverhogingen

Het kostenplaatje voor de renovatie stijgt alsmaar meer. In januari waren die gestegen van 1.125.000 naar 5.500.000 euro. “We hebben goed komt het uit met de zichtbare toestand van het gebouw voor ogen een bedrag moeten inschrijven zonder echt concreet zicht te hebben op de noodzakelijke werken. Dat zicht hebben we pas gekregen na de aanstelling van de architect. Dat lijkt me niet zo onlogisch. Wij kunnen dat niet zelf uittekenen en uitrekenen. Toen kwamen helaas de inflatie – en energiecrisis met serieuze prijsverhogingen tot gevolg. En ondertussen is het wel zo dat er na afbraak nog bijkomende werken noodzakelijk blijken, zoals voor het dak van de zaal. Voor de veiligheid en stabiliteit en om er ook zonnepanelen te kunnen op leggen, of muren die we vonden zonder fundering en dergelijke”, vult burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) aan.

“Dat is allemaal niet zo uitzonderlijk bij restauraties. Het is evenwel moeilijk om én te besturen én tegelijk ingenieur of architect te zijn én over een glazen bol te beschikken. Maar finaal komt het goed en zal een belangrijk stuk erfgoed een nieuwe toekomst krijgen.”