Hernieuw je geloften tijdens Zulte Zoent

Op de avond van Valentijn krijgen getrouwde koppels de kans om hun huwelijksgeloften te hernieuwen in de statige trouwzaal van het Huis Meheus in Olsene. “Tijdens een korte ceremonie presenteren we foto’s van elk koppel, herhalen we de rechten en plichten en schenken we een nieuw huwelijksboekje”, zegt Loth Van Hove, Diensthoofd Burgerzaken

Het initiatief Zulte Zoent was nog een idee van voormalig schepen Filip Peers. In 2020 ging de eerst editie door maar toen gooide corona roet in het eten. Na enkele jaren afwezigheid blaast de gemeente het concept nu nieuw leven in. Al minstens acht koppels doen mee. Inschrijven kan nog tot 1 februari via burgerzaken@zulte.beof 09 243 14 12. (JF/gf)