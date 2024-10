Herfstcross is mede dankzij mooi herfstweer groot succes in Dadizele

Atletiekvereniging Dapalo Dadizele organiseerde zondagmiddag onder een mooi herfstzonnetje haar jaarlijkse Herfstcross.

Ondanks het feit dat er enkele kilometer verder ook gelopen werd tijdens de Crosscup in Roeselare, lokte de veldloop vlakbij G.C. De Bunder in Moorslede ook dit jaar terug een pak volk. 301 deelnemers kwamen aan de start van één van de verschillende reeksen. De lopers met een beperking beten de spits af, daarna was het de beurt aan de jeugd. Uitkijken is het ieder jaar ook naar de volkscross, waar iedereen samen aan deelneemt. 89 lopers, waaronder ook verschillende mensen die niet aan een van de wedstrijden deelnamen, zetten er hun beste beentje voor. (BF/foto JS)