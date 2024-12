Herdenkingstocht voor vijf jaar geleden overleden brandweerman Jan Bouttry

Donderdagavond 19 december organiseerde de brandweer van de post Veurne samen met Natalie Blanckaert, echtgenote van Jan, dochters Zoë, Sofie en zus Els Bouttry, vrienden en familie een herdenkingswandeling ter nagedachtenis van echtgenoot en papa Jan Bouttry. Jan stierf op 19 december, vijf jaar geleden aan de spierziekte ALS.

De wandeling startte aan zijn woning in de Pannestraat en eindigde in de brandweerkazerne, zijn tweede thuis. Na één uur stappen eindigde de herdenkingstocht in de brandweerkazerne waar de deelnemers nog wat konden napraten en genieten van een lekker kopje soep. “Er waren vooraf 150 deelnemers ingeschreven, maar er kwamen er nog zeker heel wat bij”, zegt Natalie. Voor haar en de familie is het een hele steun dat er nog zoveel mensen Jan niet zijn vergeten.

Een brandweerman in hart en nieren

Jan kwam bij het korps op 1 december 1984 waarbij hij op 18-jarige leeftijd in de voetsporen van zijn vader trad. Hij bevorderde op 1 december 1997 tot korporaal, vervolgens op 1 januari 2004 tot sergeant en op 1 januari 2011 tot eerste sergeant. Jan was ook vele jaren actief als brandweerduiker en hij was in de laatste jaren ook verantwoordelijk voor de werkgroep adembescherming binnen brandweerpost Veurne. De aanzet voor het huidige oefenlokaal voor adembescherming is dan ook een verdienste van Jan. Helaas heeft hij er nooit actief kunnen in oefenen.

Foto: Ruim 150 deelnemers aan de herdenkingswandeltocht voor brandweerman Jan Bouttry verzamelden omstreeks 19 uur aan zijn woning in de Pannestraat. Vandaar trok de tocht langs het Vaubanpark naar de Suikersite om uiteindelijk aan te komen in de brandweerkazerne, waar een lekker kopje soep hen opwachtte. Vooraan in de tocht wandelde echtgenote Natalie met de dochters Zoë en Sofie.