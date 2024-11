Herdenkingsmoment voor de gesneuvelde oud-leerlingen en leraars van het GO! Atheneum in Veurne

Op een plaat aan de gevel van het schoolgebouw in de Smissestraat staan de namen van oud-leerlingen en leerkrachten die sneuvelden in beide wereldoorlogen. Elk jaar organiseert de Bond van de Oud-Leerlingen en vrienden van het GO! Atheneum in Veurne een sereen herdenkingsmoment.

Leerlingen van het zesde leerjaar en het laatste jaar humaniora lazen gedichten voor die werden geschreven door soldaten, verpleegsters, geliefden, pacifisten, piloten en diplomaten. Deze gedichten verschenen onder meer in vooraanstaande nationale kranten en magazines maar ook in regionale blaadjes en gespecialiseerde tijdschriften. De totale hoeveelheid van aan de oorlog gewijde verzen is moeilijk in te schatten, maar het zijn er zeker meer dan één miljoen, wat een gemiddelde zou betekenen van zo’n 645 gedichten voor elke dag dat WO I heeft geduurd.

Verzetsstrijder

Tussen de namen van de gesneuvelden treffen we oud-leerling Nestor Vanholme aan. Hij werd geboren in Veurne op 30 november 1912. Hij trad toe tot het verzet en maakte deel uit van een inlichtingendienst, een netwerk genaamd ‘Luc-Marc’, die als doel had om gevoelige informatie met betrekking tot de bezettende eenheid over te maken aan de centrale dienst in Brussel, die ze daarna doorseinde naar Londen. Ook moest hij inlichtingen uit het arrondissement verwerken in gemicrofilmeerde rapporten en plannen. In 1942 werd hij verbindingsagent en op 26 juli 1944 gearresteerd door leden van de geheime FeldPolizei. Op 2 september werd hij naar Duitsland overgebracht, waar hij in 1944 in gevangenschap overleed in Fuhlsbüttel.

Op het ogenblik dat hij dood werd aangetroffen in zijn cel door lotgenoten, was Veurne bijna twee maanden bevrijd door de Canadese troepen. (JTV)