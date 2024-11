Herdenking op kerkhof in Pollinkhove eert Britse gesneuvelden

Een delegatie van de Devon and Somerset Fire and Rescue Service bracht op dinsdagnamiddag 12 november een muzikaal eerbetoon aan de acht Britse soldaten die begraven liggen op het kerkhof in Pollinkhove. Zij sneuvelden in Pollinkhove tijdens de aftocht naar Duinkerke in mei 1940. Een van die gesneuvelden is Thomas Foster, de grootnonkel van Dave Morley. Dave en zijn familie leefden lang in de veronderstelling dat Thomas Foster ergens in de Somme (Frankrijk) begraven lag, maar na wat opzoekingswerk bij het CWGC kwam hij in Pollinkhove terecht. Vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen, een veertigtal toeschouwers en de leerlingen van VBS Oogappel woonden de plechtigheid bij. Twee klaroenblazers van de Last Post Association bliezen de Last Post. Piper Ray Couch speelde verschillende nummers op doedelzak, geflankeerd door de plaatselijke doedelzakspelers Peter Boyen en Kurt Marchand. De organisatie was in handen van Rigobert Declercq. (foto KVCL)