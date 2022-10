Hera sleet haar leven aan de ketting en zoekt nu een warm nest

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we opnieuw langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Hera, een Duitse herder (8) die haar hele leven aan een korte ketting sleet.

“Hera heeft eigenlijk een heel triest verhaal”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting. “Ze is haar hele leven een kettinghond geweest. Je kan ook duidelijk zien dat ze werd geslagen en dat ze ontelbare puppy’s gekregen heeft. Die werden steeds kort na de geboorte weggenomen. Uiteindelijk raakte haar Roemeense familie haar beu en stonden ze haar af aan ons. Al snel bleek waarom want ze had tumoren aan al haar tepels.”

Veel goede zorgen in een tijdelijke opvang en twee zware operaties later gaat het goed met Hera. “Bij mensen is ze een heel lieve hond”, aldus Desiree. “Andere honden is ze niet gewend. We plaatsen haar dus liefst in een gezin zonder andere dieren.”

Snel handelen

“Mensen die haar nog een mooi leven willen geven en begrip opbrengen voor haar zware verleden. Het opvanggezin waar ze nu verblijft, kan niet langer voor haar zorgen. Het alternatief is een Roemeens asiel, maar dat zou al haar vorderingen ongedaan maken. We willen dus snel handelen”, besluit Desiree hoopvol.