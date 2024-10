Henri Lobeau viert honderdste verjaardag

Henri Lobeau vierde zijn honderdste verjaardag in Huize Zonnelied, een bijzondere mijlpaal in een leven dat rijk is aan betekenisvolle momenten. Henri was 33 jaar actief als bierhandelaar, waardoor hij een bekend gezicht was in de regio.

Geboren op 28 oktober 1924 in Poperinge, groeide Henri op in een liefdevol landbouwersgezin. Zijn ouders, Camille Lobeau en Madeleine Vitse, zorgden samen met zijn drie broers – Maurice, Gaston en Gery – en zus Martha voor een warme thuis. Na zijn schooltijd in het college van Poperinge, waar hij tot zijn veertiende bleef, hielp Henri mee op de boerderij. In de zomer van 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd Henri naar Duitsland gedeporteerd. In Maagdenburg werkte hij in een gasfabriek, een zware en ingrijpende periode die een blijvende indruk op hem maakte. Na de oorlog keerde hij terug naar huis, vastberaden om zijn leven weer op te bouwen. Op 11 april 1950 trouwde hij met Laura Timperman, en samen vestigden ze zich in Dikkebus. Henri begon een carrière als bierhandelaar, een rol die hij 33 jaar vervulde, eerst voor brouwerij Meiresonne en later voor Roberg. Zijn toewijding aan zijn klanten maakte hem een bekend gezicht in de regio.

Herinneringen

Tijdens de weekenden genoten Henri en Laura van hun caravan aan de kust, waar ze samen de frisse zeelucht inademden en ontspanning vonden. Deze uitstapjes vormden een belangrijk onderdeel van hun leven en leverden hen vele dierbare herinneringen op. Na zijn bierronde gaf Henri zijn werk over aan Tommelein en werkte hij nog drie jaar als stadsarbeider. Toen hij op 62-jarige leeftijd met pensioen ging, verhuisde hij met Laura naar Ieper, waar ze samen hun oude dag doorbrachten. Na het overlijden van zijn vrouw verhuisde Henri op 91-jarige leeftijd naar een serviceflat in Huize Zonnelied, en later naar een kamer binnen hetzelfde woonzorgcentrum, waar hij nog steeds woont.

Henri is de trotse vader van Marc Lobeau, getrouwd met Hugette Pringels, en grootvader van Evelien, die getrouwd is met Michael Minne. Hij is ook overgrootvader van Mathis Minne. Terwijl Henri zijn honderdste verjaardag viert, kijkt hij terug op een leven vol liefde, familie en doorzettingsvermogen, en viert hij een eeuw aan waardevolle herinneringen. (EG)