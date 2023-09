Hendrik gedoopt als nieuwe reus van Wingene: “Waardering voor werk van ereburgemeester”

Tijdens de Bruegelfeesten in Wingene werd op zondagnamiddag een bijzonder moment gevierd. De reuzengemeente beschikt voortaan over een gloednieuwe reus en dit gemaakt naar ere-burgemeester Hendrik Verkest. “Ik voel veel trots, dankbaarheid en een cocktail van gevoelens”, weet de ereburgemeester.

Wingene viert Bruegel en Wingene viert dit jaar ook het doopfeest van hun gloednieuwe reus Hendrik. Zoals het hoort bij een geboorte werd de reus officieel gedoopt door pastoor Bart Malfait. Huidig burgemeester Lieven Huys neemt het peterschap op hem en Anja Vanclooster, de vrouw van Dirk Demeyere die voorzitter is bij het Bruegelcomité neemt het meterschap onder haar schouders. Het werd een doopfeest met veel belangstelling, zomerse temperaturen, doopsuiker en twee gratis vaten bier.

Reuzendroom

“Het bouwen van een nieuwe reus is geen fluitje van een cent”, weet voorzitter van het Bruegelcomité Dirk Demeyere. “Het is een heus project van anderhalf jaar werken waarbij de reus stap voor stap tot leven kwam. Gelukkig konden wij rekenen op heel wat hulp van tal van inwoners. De financiële hulp kwam van twee sponsors. Voor mij is dit een reuzendroom die werkelijkheid werd. Al 30 jaar heeft ere-burgemeester Hendrik Verkest voor ons allemaal gezorgd. De realisatie van de reus is prachtig. Het is een waardering en blijft een werk die mee op stap gaat en buiten ons Wingene getoond zal worden. De reus blijft voor altijd een stukje geschiedenis.”

Sierlijke beweeglijkheid

De reus is 3,85 meter hoog en weegt 537 kilogram. Hij zit keurig op een eervolle zetel, in een mooi maatpak. Reus Hendrik kan bewegen en zo de mensen begroeten. “Nu ik de reus in levende leven mag ontmoeten, voel ik trots en veel dankbaarheid”, vertelt ere-burgemeester Hendrik Verkest. “Vooral de sierlijke beweegelijkheid valt me op. Die is bijzonder en supermooi om te zien. Ik respecteer dit gigantisch en zie er een stukje van mezelf in terug. Ik was jaren aan een stuk ook heel beweeglijk naar mijn inwoners toe.”

Officiële reuzengemeente

Voor de realisatie van dit reuzenproject kreeg Bruegel Wingene de steun van erfgoedcel TERF van de regio Midwest en Histories vzw. Reuzen zijn immers erkend als immaterieel erfgoed. De bouw van de reus werd bovendien opgenomen in het project ‘Focus vakmanschap’ van Histories. Daarin werd de reuzenexpertise vastgesteld op film voor toekomstige reuzenbouwers en nam men een kijkje achter de schermen. De nieuwe Wingense reus kreeg hierin de hoofdrol. Na de publieke apotheose werd reus Hendrik gedoopt en werd de gemeente bovendien officieel erkend als reuzengemeente en als Vlaams cultureel erfgoed.