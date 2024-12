Hemelwater- en droogteplan goedgekeurd: “Belangrijke stap in strijd tegen waterschaarste en droogte”

Tijdens de laatste gemeenteraad van de huidige legislatuur werd het hemelwater- en droogteplan van Ichtegem goedgekeurd. Dit plan is een belangrijke stap in de strijd tegen waterschaarste en droogte en biedt een visie op hoe de gemeente zich wil wapenen tegen de gevolgen van klimaatopwarming.

Het hemelwater- en droogteplan is een leidraad voor het gemeentelijk beleid inzake waterbeheer. “Het biedt niet alleen een strategie voor de huidige uitdagingen, maar vormt ook een flexibel werkdocument waarmee de gemeente kan blijven inspelen op toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen”, kadert afscheidnemend schepen Celesta Muylle. “Het is opgesteld volgens vier fundamentele basisprincipes: afstroom vermijden, hergebruik stimuleren, infiltratie bevorderen en buffering en vertraagde afvoer creëren. Deze aanpak laat ons toe om zowel droogteperiodes als hevige regenval beter op te vangen en de negatieve effecten ervan te beperken.”

“Het opstellen van het plan was een intensief proces dat werd gedragen door meerdere partijen”, duidt Celesta. “Het basisplan is het werk van een kerngroep, bestaande uit het schepencollege en Fluvius. Dit plan werd vervolgens voorgelegd aan de adviesraden voor milieu, economie en ruimtelijke ordening, die waardevolle suggesties aanleverden. Na bijsturing werd het aangepaste plan besproken in een gemeenteraadscommissie, waar opnieuw rekening werd gehouden met opmerkingen en voorstellen.”

Knelpunt weggewerkt

“Het plan bevat een inventarisatie, met een gedetailleerd overzicht van de huidige situatie. Daarnaast bevat het een toekomstvisie en actiepunten die de gemeente de komende jaren zal uitvoeren”, zegt Celesta Muylle. “Ik wil ook nog meegeven dat we in het kader van deze problematiek met de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek al een belangrijk knelpunt hebben weggewerkt in Ichtegem. Hierdoor zal in de toekomst de dorpskern gevrijwaard blijven van wateroverlast en klimaatrobuuster zijn.” (ED)