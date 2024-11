Heilige Maria Moeder Godskerk krijgt nieuwe invulling: “Een opwaardering voor de buurt”

Het gemeentebestuur deed de plannen voor de herinrichting van de Heilige Maria Moeder Godskerk uit de doeken. Na een participatietraject vormde de gemeente een nieuw concept op basis van de ideeën van de inwoners. Na de make-over van de kerk verhuist kringwinkel ’t Rad naar de locatie. Op het dak van de kerk komen tien nieuwe appartementen.

Het kerkbestuur, de kerkfabriek, de geloofsgemeenschap, een aantal partners van de gemeente en de inwoners werkten drie jaar lang aan een traject waarin werd nagedacht over de toekomst van de kerk in Beernem. De gemeente zelf faciliteerde het traject, maar liet vooral begaan zodat er een gedragen en duurzaam plan kon komen. Daarvoor deed de gemeente beroep op Kapittel. Die instelling onder leiding van Kristof Lataire treedt op als begeleider in een transformatieproces van religieus erfgoed.

Uit het traject kwam vooral aan bod dat de buurtbewoners en geloofsgemeenschap de architecturale waarde van de kerk willen behouden. De kerk werd gebouwd tussen 1962 tot 1965 en kreeg toen al een modernistische stijl. Bij het participatieproces werd ook naar het advies Raakvlak, de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst van Brugge en Ommeland, geluisterd.

Kringwinkel ’t Rad

Bovendien moet de kerk ruim toegankelijk blijven en liefst een sociale invulling krijgen. Volgens de gemeente vielen alle puzzelstukken in elkaar toen het idee werd geopperd om kringwinkel ’t Rad en een project van Construct@Home te bundelen. Die combinatie van een non-profitorganisatie en een privépartner maken het project financieel haalbaar.

“We hopen dat de inwoners zich in onze winkel thuis kunnen voelen” – Laure Vanhulle, kringwinkel ’t Rad

Voor Kringwinkel ’t Rad is de verhuis naar een nieuwe locatie een unieke kans. “Door middenin een dorpskern te huizen, geloven we dat we ons sterker kunnen verankeren in het sociale weefsel. We hopen dat de inwoners zich in onze winkel thuis kunnen voelen. Een kringwinkel is namelijk meer dan een tweedehandswinkel: we zijn pionier in circulaire economie en sociale tewerkstelling. We geloven in opnieuw: opnieuw gebruiken, opnieuw kansen geven. In Beernem leggen we vanaf nu een extra laagje bovenop: we geven de parochiekerk opnieuw een maatschappelijke functie”, zegt directeur Laure Vanhulle. Bij kringwinkel ’t Rad werken 15 mensen.

Om de kringwinkel de nodige ruimte te geven, komen er twee platformen in de zijbeuken. Op die manier kan de kerk op die manier ingericht worden dat er nog ruimte is voor publieke evenementen. Ook de klokkentoren blijft behouden, net zoals de buitenmuren van de sacristie en de kapel.

Appartementen

Daarnaast komen bovenop het gebouw tien nieuwbouwappartementen. Die worden gebouwd door Construct@Home. Ook zij zullen naar eigen zeggen de architectuur van de kerk behouden. “De look and feel van de kerk trekken we door in de architectuur van de appartementen. Alle appartementen worden gebouwd met hoogwaardige materialen en energiezuinige technieken. Elk appartement is bovendien uitgerust met een terras. Daarnaast komen er ook 15 private parkeerplaatsen, een ondergrondse fietsenberging en een binnentuin.”

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) is blij met de plannen. “Het spreekt voor zich dat deze nieuwe invulling van de kerk een impact zal hebben op de omgeving. “We hebben er vertrouwen in dat deze impact positief zal zijn”, benadrukt hij. “Het project is een echte opwaardering van de buurt. Er is bovendien nagedacht over mogelijke gevolgen en passende maatregelen, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit.”