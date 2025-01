Heilig-Hartkerk én parking in Ingelmunster verkocht aan Roemeense christelijke geloofsgemeenschap

De Ingelmunsterse Heilig-Hartkerk in de Bruggestraat is geen eigendom meer van de Kerkfabriek, maar nu wel van een Roemeense christelijke geloofsgemeenschap.

Op 3 oktober 1964 werd de Heilig-Hartkerk in de Bruggestraat plechtig ingezegend door de Izegemse deken Kindt ter vervanging van de bisschop die toen in Rome verbleef. Vanaf 4 oktober 1964 waren er iedere zondag twee missen. Toen er een avondmis op zaterdag in voege kwam, werd er op zondag maar één mis meer gehouden.

Door de Heilig-Hartschool én ook de aanpalende Heilig-Hartkerk ontstond er ook een wijk en daarna ontstonden de Mennefeesten, die nog altijd bestaan. Toen de kerk rond 2000 werd gesloten én ontwijd werd, werd ze nog lange tijd gebruikt als turnzaal voor de kinderen van de Heilig-Hartschool. Tot 2020 werd ze inderdaad in erfpacht gegeven aan de Heilig-Hartschool. Daarna stond het gebouw leeg.

Renoveren en gebruiken

In juni 2023 besloot de Kerkfabriek de Heilig-Hartkerk en de parking te verkopen. “Goed voor 1.500 m² grond”, zegt Stijn Vanneste, voorzitter van de Kerkfabriek St. Amand. “We sloten een compromis af met een christelijke Roemeense geloofsgemeenschap. Het is een Pinkstergemeenschap, die hier woont en werkt. Zij gaan de kerk renoveren en gebruiken voor religieuze bijeenkomsten.”

“Wij als Kerkfabriek zijn verheugd dat ze een volgend religieus leven krijgt. De vroegere kerk wordt dus terug een kerk. Als Kerkfabriek gaan we de opbrengst van de verkoop investeren om onze onkosten nog beter zelf af te dekken. Dat was nu met een leegstaand gebouw niet mogelijk, het kostte ons geld. Over de verkoopprijs communiceren we niet en dit in verleg met de kopers”, besluit Stijn, die nog eraan toevoegde: “De gemeente had eerder al hun stuk parking, rechts van de kerk nabij de electriciteitskabine, eveneens verkocht.”

(PADI)