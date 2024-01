Heike mag naar nationale finale Junior Journalist

De Wevelgems editie van de schrijfwedstrijd Junior Journalist van het Davidsfonds is gewonnen door Heike Hoornaert (16). Haar interview met Tijs Van Reeth en Sigrid Descheemaeker rond het thema ‘Oost west, thuis best!?’ bezorgt haar een plaats in de nationale finale op 21 april. Alle 17 deelnemers kregen van organisator Davidsfonds een boek.

Junior Journalist is reeds 70 jaar een nationale schrijfwedstrijd voor kinderen en jongeren. “In 2022-2023 namen 15.000 jonge schrijftalenten uit zo’n 350 verschillende scholen deel”, vertelt Liliane Gheysen van het Davidsfonds.

Junior Journalist zet jonge schrijvers aan tot journalistiek schrijven rond een bepaald thema. Dit jaar is het thema Oost west, thuis best!? “Met onze lokale afdeling richten we ons tot de leerlingen van het vierde middelbaar. De beste inzendingen worden eerst lokaal beoordeeld en beloond via de lokale jury. Daarna kiest een nationale jury uit alle lokale winnaars de nationale winnaars.”

Noorwegen

17 leerlingen van het tweede jaar van de tweede graad, het vierde middelbaar, namen deel aan de lokale selectie. De inzending kon zowel een geïmproviseerd krantenartikel, een interview of een persoonlijk opiniestukje zijn. “De jury lette op originaliteit, respecteren van het onderwerp, correcte spelling en grammatica en de algemene structuur”, vervolgt Liliane Gheysen.

Uiteindelijk behaalde Heike Hoornaert de beste score. Karim Bebarki werd tweede, Lucas Rigole derde. Heike interviewde Tijs Van Reeth en Sigrid Descheemaeker die twaalf jaar geleden verhuisden naar Noorwegen.

“In mijn vrije tijd neem ik graag de pen ter hand”, vertelt Heike die de richting Latijn-Grieks volgt. “Vroeger schreef ik vooral kortverhalen, nu vaker en vaker gedichten waarin ik mijn emoties kan verwoorden. Ik schrijf ze voor mezelf maar hou ze wel bij, wie weet dat ze ooit gepubliceerd worden. Tijs en Sigrid zijn familie, we waren al op vakantie bij hen in Noorwegen. Een wondermooi land, en dat inspireerde me om daar een interview rond te schrijven.” (SLW)