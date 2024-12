Heemkring Aan de Schreve huldigt Frans horecakoppel

Bij de Poperingse heemkring Aan de Schreve werden Benoit en Francine Feutry in de bloemetjes gezet. Dit echtpaar baatte jarenlang Auberge du Goulet in Pernes-les-Boulogne in Frankrijk uit.

Deze horecazaak was de vaste pleisterplaats van tal van autocaristen en gidsen uit West-Vlaanderen. Ook de Poperingse heemkring was er kind aan huis. “In de loop van 2024 zijn Benoit en Francine met pensioen gegaan, en naar aanleiding daarvan hebben we hen gehuldigd tijdens een avondfeest in zaal Palace in Poperinge”, vertelt Luc Cleenewerck van de heemkring. “De aanpak, waarbij eventuele problemen steeds onmiddellijk en met de glimlach opgelost werden, was erg belangrijk voor de gidsen. Men moest zich nooit zorgen maken wanneer bleek dat er wat meer of minder deelnemers waren dan opgegeven. Daar werd nooit moeilijk over gedaan.”