Heel wat waterplezier in De Zwemkom tijdens de Zwembaddagen

Van donderdag 14 tot en met zondag 17 november transformeert De Zwemkom tot een avontuurlijke waterwereld tijdens de jaarlijkse Zwembaddagen. Dit vierdaagse evenement richt zich op gezinnen, jonge zwemmers en andere waterliefhebbers. Tijdens het weekend kan je op schattenjacht of deelnemen aan een workshop zeemeerminzwemmen.

De vierdaagse begint op donderdag 14 november. In sportbar Uit De Kom is er om 14 uur een kaarting, waar bezoekers kunnen genieten van een kop koffie en een warme wafel voor 6 euro.

Op vrijdag zijn de kinderen vanaf 8 jaar aan de beurt. Dan is er een spetterende zwembadfuif met een live dj. Er zijn verschillende zwemsessies per leeftijdsgroep, tussen 16.30 en 22 uur. Deelname bedraagt 5 euro, een zwembrevet van 100 meter is vereist.

Op zaterdag 16 november zijn de jongere kinderen aan de beurt. ’s Ochtends kunnen zij gratis deelnemen aan de ‘Kleuter schattenjacht’. ’s Middags zijn er activiteiten voor kinderen vanaf 6 jaar, de spannende ‘Aquafun’-hindernisbaan staat garant voor uren speelplezier.

Zeemeerminnen

Daarnaast kunnen ze deelnemen aan een unieke workshop zeemeermin- of haaizwemmen onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur. Deze workshops kosten 5 euro, ook hier is een zwembrevet van 100 meter nodig.

De Zwembaddagen sluiten af op zondag met een speciale watersessie voor baby’s van 9 tot 18 maanden, waarbij ouders voor 5 euro kunnen meedoen aan een wateractiviteit gericht op motorische ontwikkeling en watergewenning.

Wie tijdens De Zwembaddagen baantjes wil trekken, kijkt beter even naar de aangepaste openingstijden. Voor sommige activiteiten is vooraf inschrijven noodzakelijk.

Alle info is te vinden op www.wevelgem.be/zwembaddagen. Deelnemers die een voucher van de Swimmathon hebben, dienen deze om te wisselen voor een geldig toegangsticket.