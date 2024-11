Heel wat prijzen te winnen: Eindejaarsactie ‘WINter in A’ is terug

Sfeervolle kerstverlichting, winterse etalages en paraderende pinguïns. De winkelstraten in Avelgem baden al volop in een gezellige kerstsfeer. De eindejaarsactie ‘WINter in A’ doet er dit jaar een serieuze (sneeuw)schep bovenop. “Winkelen in Avelgem moet zo een echt winters evenement worden”, klinkt het. De actie loopt van 15 november tot en met 15 januari.

Met WINter in A wil het gemeentebestuur het lokaal shoppen opnieuw een boost geven tijdens de eindejaarsperiode. “Van het ultieme kerstcadeau tot de perfecte winteroutfit. Voor alle winterkoopjes kan je terecht bij onze lokale handelaars”, vertelt Caroline Valck, schepen van Lokale Economie. “De winkelstraten worden opnieuw ondergedompeld in kerstsfeer. Dit initiatief biedt de inwoners de mogelijkheid om via hun inkopen bij lokale handelaars kans te maken op een van de prijzen uit de prijzenpot. Bij elke aankoop krijg je, afhankelijk van het bedrag, een sticker van de deelnemende handelaar. De handelaars worden opgedeeld in vijf categorieën: de horeca, voeding (broodjeszaak, bakker, …), mode (kleding-, schoenenwinkel, …), verzorging (schoonheidssalon, kapper, apotheek, …) en andere (optiek, reizen, fietsenwinkel, garage, …). De totale prijzenpot (gemeente en handelaars) bedraagt in totaal meer dan 3.600 euro. Redenen genoeg voor de Avelgemnaren om hun kerstgeschenken en andere inkopen lokaal te doen”, aldus Caroline.

Hoe werkt het?

Van 15 november 2024 tot en met 15 januari 2025 krijg je per aankoop een sticker(s) van je (deelnemende) lokale handelaar. Ligt het aankoopbedrag lager dan 50 euro, dan krijg je één sticker. Koop je voor 500 euro of minder, dan krijg je één sticker per 50 euro. Ligt je aankoopbedrag hoger dan 500 euro, dan ontvang je 10 stickers tot 500 euro en één extra sticker per aankoopschijf van 100 euro. Heb je een volle spaarkaart én minstens bij drie verschillende categorieën gewinkeld? Deponeer dan je spaarkaart in de verzamelboxen in het Huis aan de Schelde, Spikkerelle, bib of sportcentrum Ter Muncken. Zo maak je kans op een van de prijzen, geschonken door de gemeente en handelaars.