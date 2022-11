Heel wat openbare werken in voorbereiding: Diepemeers wordt grondig aangepakt

Het benedenstuk en de kant van de Duinkerkestraat van de Diepemeers bevinden zich in een lamentabele staat. “De straat zal in haar geheel worden aangepakt. Daarvoor volgen in 2023 de noodzakelijke grondverwervingen en het ontwerp”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

In de eerstkomende maanden wordt bij een twaalftal particulieren langs de Diepemeers telkens 8 tot 10 m² verworven, in der minne. “De opdrachtgever is eigenaar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat ook de werken zal uitvoeren. Het gaat immers om een gewestweg. De aanbesteding is voorzien voor 2024. De uitvoeringstermijn is afhankelijk van het AWV. De heraanleg zal wel zorgen voor moeilijkheden met de omleiding (via ‘t Vogeltje?); daarvoor is de aannemer verantwoordelijk. De Briekedreef is eigendom van de stad, en die zullen wij gelijktijdig aanpakken, vanaf eind volgend jaar”, aldus Dejaegher.

Ook de Sint-Bertinusstraat is in voorbereiding. Maar ook die is een gewestweg, waarvoor de stad dus niet verantwoordelijk is. “Sinds de aanleg van de Noorderring is er 60 procent minder verkeer in de Sint-Bertinusstraat. Een volledige sluiting van de Ringlaan (de ontbrekende 800 meter tussen de Krombeekseweg en de Duinkerkestraat, red.) zit er voorlopig niet in. Het AWV wil er niet in investeren”, zegt de burgemeester.

Toekomststraat

De werken in het tweede deel van de Toekomststraat (tot aan de Ring) zouden klaar moeten zijn tegen het einde van het jaar.

In opvolging van de werken in de Hoppelandwijk, zijn de werken in de Professor Dewulfstraat in uitvoering. Een vergroening van die straat is niet mogelijk, omdat de straat niet breed genoeg is. Wel komen er asverschuivingen, om de snelheid te doen minderen. Ook die werken moeten eind dit jaar voltooid zijn.

De werken in de Havermuis zijn in voorbereiding. De aanbesteding gebeurde in oktober, het dossier bevindt zich bij de Vlaamse Milieu Maatschappij. Tussen de Poperingevaart en de Bellestraat komt er een gescheiden rioleringsstelsel. De start van de werken is voorzien voor het voorjaar 2023. Ook de aanpak van de Werf is in voorbereiding. Het gaat om het stuk tussen de Duinkerke- en Boomgaardstraat. De werken zullen aansluiten op die aan het Sint-Michielscomplex, waarvan De Mandel sociale appartementen maakt. Het binnenplein van het complex, een deel van de Sint-Annastraat en de Werf worden vernieuwd. De Werf moet voetpaden krijgen van minimum één meter breed. Eventueel komt er eenrichtingsverkeer vanuit de Duinkerkestraat tot aan de Koestraat. Daarover worden de bewoners eerst bevraagd.

Bellewijk

De tweede fase van de werken in de Bellewijk is in voorbereiding. Het gaat om een grootschalig herbouwproject, met de sloop en herbouw van 37 woningen. Er komt ook nieuwe wegenis. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen stelde een studiebureau aan voor de infrastructuurwerken. Op vrijdag 18 november is er een eerste plenaire vergadering.