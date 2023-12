“Hebben veel hulp gekregen”: brandweer Lo-Reninge bedankt voor medewerking bij wateroverlast

De brandweer Lo-Reninge had het de eerste weken van november ontzettend druk tijdens de wateroverlast. Dagenlang waren ze nagenoeg non-stop in de weer. Maar daarbij konden ze ook vaak rekenen op de steun van de inwoners. “We zijn hen daar ontzettend dankbaar voor”, zegt kapitein Guido Snick.

Het water overspoelde in november grote delen van Noordschote en Reninge. Het was bij de brandweer van Lo-Reninge dan ook alle hens aan dek om de wateroverlast te bestrijden. Ondanks het feit dat de brandweer goed is uitgerust met allerlei materiaal moesten ze soms toch inventief te werk gaan, zoals bij het bouwen van een loopbrug nabij de Drie Grachten in Noordschote, zodat de bewoners van woningen daar met droge voeten hun huis konden verlaten. Daarbij kreeg de brandweer hulp van bouwonderneming Catteeu uit Lo.

“We mochten gratis een stelling van het bedrijf gebruiken om de constructie te maken”, zegt kapitein Guido Snick van de brandweer Westhoek, post Lo-Reninge. “Landbouwer Stefaan Vanheule uit Reninge stelde dan weer een grote laadbak ter beschikking en ook van de stad Lo-Reninge mochten we heel wat materiaal gebruiken, zoals de vrachtwagen om zandzakken rond te voeren en de verreiker. Verschillende brandweermannen gaven ook persoonlijk materiaal zoals dompelpompen in bruikleen. Misschien ben ik nog mensen vergeten te vermelden, maar we zijn iedereen ontzettend dankbaar.”

Cake en soep

De inspanningen van de brandweer konden bij de inwoners op heel wat waardering en appreciatie rekenen. Op sociale media regende het dankbetuigingen en verschillende mensen brachten cake, soep en tal van ander lekkers naar de brandweerkazerne voor de brandweermannen. “Enkele vrouwen van brandweermannen hebben zelfs gekookt in de kazerne voor de manschappen”, zegt Guido Snick.

Onlangs vond ook het Barbarafeest van de brandweer Lo-Reninge plaats. Marc Snick, Rik Gombeir, Johny Moerman en Charles Hessel hingen het voorbije jaar hun brandweerhelm aan de haak. Zij werden uitgebreid bedankt voor hun jarenlange staat van dienst. Verschillende brandweermannen kregen ook een ereteken of getuigschrift overhandigd. (KVCL)