Harterobe viert eerste verjaardag met lekkere taart voor de vrijwilligers

Een jaar geleden, op 8 november 2023, is Harterobe van start gegaan, de opvolger van het vroegere Televestiaire van CAW Noord-West-Vlaanderen.

Enkele bestuursleden van Hart Boven Hard Torhout sloegen de handen in elkaar om tweedehandskleding in goede staat te kunnen blijven aanbieden. Harterobe kwam in een gezellig pand in de Nieuwstraat terecht en is er in een jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde met Nick Mouton als gedreven voorzitter. Vorige zaterdag werd de eerste verjaardag gevierd met een drankje, koekjes en taart voor de vrijwilligers.

“In Harterobe kan iedereen, jong en oud, komen winkelen”, zegt Nick. “Zowel wie op zoek is naar een duurzaam en mooi kledingstuk, als wie het financieel moeilijk heeft. Laatstgenoemden genieten van een voordeeltarief, want iedereen verdient iets degelijks en modieus om aan te trekken. We zijn gestart met één openingsmoment op woensdagnamiddag, maar intussen is de winkel ook open op donderdagnamiddag, plus elke tweede en vierde zaterdag van de maand. Iedereen welkom.”