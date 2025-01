Hart Boven Hard herleeft in Blankenberge: “Kwetsbaarheid en solidariteit onder de aandacht brengen”

Een nieuwe, bruisende afdeling van Hart Boven Hard werd opgestart in Blankenberge, met een gemotiveerd team van zes bestuursleden en een groeiend aantal vrijwilligers die zich inzetten voor kwetsbare mensen in onze samenleving. “Met een frisse start en een heldere missie willen we sociale activiteiten organiseren die mensen met elkaar verbinden, bewustwording creëren over kwetsbaarheid en praktische ondersteuning bieden aan hen die dat het meest nodig hebben”, zegt voorzitter Margot Buyl.

De aftrap vond plaats tijdens De Warmste Week, waar het team een soepverkoop organiseerde. Die bracht 525 euro op voor het goede doel. “De steun van de lokale gemeenschap was enorm en laat alvast zien dat er veel betrokkenheid is. We kijken uit naar wat we samen nog meer kunnen bereiken”, zegt Margot Buyl, kersvers voorzitter van de nieuwe afdeling.

Eric Van Vaerenbergh is ondervoorzitter. “Het draait allemaal om verbinding: we willen de mensen in Blankenberge laten zien dat ze op ons kunnen rekenen. Dit is een kans om een positieve impact te hebben op het leven van kwetsbare medemensen.”

Grote inspiratiebron

Hart Boven Hard blijft in Blankenberge nauw verbonden met de nalatenschap van Klaas Van de Velde, die samen met Anneke Crevits de oude afdeling leidde. “Klaas’ inzet en visie vormen nog steeds een grote inspiratie voor ons”, zegt Margot. “Met deze nieuwe afdeling willen we de essentiële kwesties van kwetsbaarheid en solidariteit in onze gemeenschap opnieuw onder de aandacht brengen. Het is belangrijk dat we blijven bouwen aan een betrokken gemeenschap.”

Het bestuur heeft alvast grootse plannen. “Binnenkort zullen wij ons programma voor 2025 aankondigen, waarin diverse activiteiten en initiatieven zijn opgenomen. Dit biedt een mooie kans voor alle Blankenbergse inwoners om hun stem te laten horen en deel uit te maken van een warmere en inclusievere gemeenschap”, klinkt het.

Het bestuur bestaat voorts ook nog uit Kelly Dournez (penningmeester), Carla Farina (secretaris), Fatima Oumimoun (bestuurslid) en Lynn Peene (bestuurslid).